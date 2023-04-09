Tartışmalar devam ediyor! Terörist elebaşı Abdi Şahin öldü mü ölmedi mi?

PG'nin ABD korumasındaki Komutanı Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi'nin bugün Süleymaniye Havalimanı’nın yakınlarında SİHA operasyonda öldürüldüğü iddia edilmişti.

SALDIRIYI ABD DOĞRULADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM), saldırıyı doğrulayan bir açıklama geldi.

WSJ'ye konuşan CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino, saldırı sırasında terörist Ferhat Abdi Şahin ile birlikte konvoyda üç ABD askerinin bulunduğunu söyledi.



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"CAN KAYBI YAŞANMADI"

Buccino, "Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu anda bu saldırıyı soruşturuyoruz" dedi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani'ye ait Rudaw da söz konusu saldırının terörist Ferhat Abdi'nin hedef aldığını, o ve beraberindeki heyetin saldırıdan kurtulduğunu yazdı.