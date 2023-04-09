  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tartışmalar devam ediyor! Terörist elebaşı Abdi Şahin öldü mü ölmedi mi?
Gündem

Tartışmalar devam ediyor! Terörist elebaşı Abdi Şahin öldü mü ölmedi mi?

Yeniakit Publisher
2023-04-09 11:35:00 - 2023-04-09 11:36:05

Süleymaniye’de terör örgütü YPG/PKK'nın sözde Genel Komutanı Ferhat Abdi Şahin'i ve 3 ABD askerini taşıyan konvoy İHA saldırısında vuruldu. Saldırıyı doğrulayan CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino can kaybının olmadığını açıkladı.

PG'nin ABD korumasındaki Komutanı Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi'nin bugün Süleymaniye Havalimanı’nın yakınlarında SİHA operasyonda öldürüldüğü iddia edilmişti.

SALDIRIYI ABD DOĞRULADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM), saldırıyı doğrulayan bir açıklama geldi.

WSJ'ye konuşan CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino, saldırı sırasında terörist Ferhat Abdi Şahin ile birlikte konvoyda üç ABD askerinin bulunduğunu söyledi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"CAN KAYBI YAŞANMADI"

Buccino, "Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu anda bu saldırıyı soruşturuyoruz" dedi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani'ye ait Rudaw da söz konusu saldırının terörist Ferhat Abdi'nin hedef aldığını, o ve beraberindeki heyetin saldırıdan kurtulduğunu yazdı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sos

Hepside gebersin

usa pkk pyd hepsi aynı

bakın sizi gözetleyen var süleymaniyede kyp pkk pyd amerikalılarla toplantı yaptınız haberimiz var ona göre
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23