Tartışma hararetlendi! Malatya'nın mı, Iğdır'ın mı?

İklimi ve coğrafi şartlarıyla Doğu Anadolu da tarım alanları ile ekonomiye büyük değer katmaya devam ediyor.

Doğu Anadolu'nun incisinde "Sarı altın" hasadı başladı...

Bölgenin önemli ekonomik gelirlerinden

Bölgede kayısı üretimi, yörenin önemli ekonomik gelirlerinden birini oluşturuyor.

Şehirlerin iklim ve toprak şartları ise kayısının lezzetini ve kalitesini belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

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Ürünler toplanıyor

Bu yılın ilk hasat gününde üreticiler, bahçelerindeki kayısı ağaçlarını özenle toplamaya başladılar.

Hasat sezonu boyunca Iğdır ve Malatya'nın çevresindeki köylerde ve kırsal alanlarda da kayısı toplama çalışmaları devam edecek.

Taze tüketin uyarısı

Üreticiler, elde ettikleri kayısının taze olarak tüketilmesi durumunda büyük bir tat alınacağını belirtiyor.

İhracat kapısı

Bölgede önemli bir gelir kapısı olan kayısı, Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelere satılıyor.

Malatya mı Iğdır mı?

Bölgede hasat sürerken her yıl Malatyalılar ile Iğdırlılar arasında bir kapışmaya dönen "Hangi şehrin kayısısı iyidir?" sorusu ise yanıt bulmayı bekliyor.

"Biri kurutmalık diğeri sofralık"

Üreticiler, Malatya kayısısının kurutmalık olduğunu belirtirken, Iğdır kayısısının ise sofralık olduğu görüşünde.

Hatta üreticiler, "Iğdır kayısının aroması hiçbir yerde yoktur." iddialarını ortaya koyuyor.

Tartışmalar ürüne olan ilgiyi artırıyor

Sonuç olarak, Malatya kayısısı uzun yıllardır dünya çapında tanınan ve tercih edilen bir marka olsa da, Iğdır ve Kars gibi diğer bölgelerin kayısıları da giderek daha fazla ilgi görmektedir.

Hangi ilin kayısısının daha lezzetli ve pazarda daha etkili olduğu konusundaki tartışmalar, tarım sektöründeki rekabetin artmasına ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.