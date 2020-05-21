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Tarsus’ta asfalt çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol bakım ve onarım ekipleri, cadde ve bulvarlar üzerinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 08:46:15 -
Tarsus’ta asfalt çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol bakım ve onarım ekipleri, cadde ve bulvarlar üzerinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.


Tarsus’ta Ergenekon Mahallesi sınırları içinde bulunan ve kentin yeni genişleme noktaları arasında yer alan Konak bölgesinden geçen Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerinde ve diğer caddelerle bağlantı noktalarında düzenleme, asfaltlama ve bordür taş döşeme çalışmaları sürüyor.


Geçtiğimiz günlerde Konak kavşağı olarak adlandırılan, Atatürk Caddesiyle bağlantı noktasında geniş çaplı düzenleme çalışması yapılarak trafik akış güvenliği azami düzeye çıkartılan Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı’nın bu kez de batı kısmında kalan Gazipaşa Caddesi’yle bağlantı noktasında asfaltlama faaliyeti gerçekleştirildi.


Çalışmalar kapsamında bulvarın tamamı asfaltlanırken, orta refüj bordür taş döşeme çalışmaları da yerine getiriliyor.


Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol bakım ve onarım ekipleri merkezdeki çalışmalarının yanı sıra bağlı mahalleler olan Günyurdu, Avadan, Yalamık, Dedeler ve daha birçok yerleşim yerinde yol bakım ve tesviye çalışması da gerçekleştirdi.

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