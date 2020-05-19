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Tarsus ve Çamlıyayla’da vatandaşa bayrak dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, il genelinde bayrak dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:00:21 -
Tarsus ve Çamlıyayla’da vatandaşa bayrak dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, il genelinde bayrak dağıttı.


Büyükşehir ekipleri, bayram dolayısıyla Tarsus ve Çamlıyayla’da da bayrak dağıtımı gerçekleştirdi.


Tarsus’ta Yarenlik Alanı başta olmak üzere, trafik akışının yoğun olduğu kavşaklarda ve Atatürk Caddesi Cetvel Köprüsü çevresinde de binlerce bayrak dağıtımı gerçekleştirildi.


Dağıtımlar sırasında apartmanlarda oturan bazı vatandaşlar sepet sarkıtarak bayrak talebinde bulundu. Vatandaşlar bayrak dağıtımlarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler

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