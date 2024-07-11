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Yerel Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Yerel

Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2024-07-11 08:07:00 -
Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Olay, Tarsus'a bağlı Karaçerçili Mahallesi'nde meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Olay, Tarsus'a bağlı Karaçerçili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sulama kanalında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kanaldaki cesedin M.A.'ya (53) ait olduğunu belirledi. Cesedi bulunduğu yerden çıkardı.
Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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