Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı, başkanın bu süreçte makam odasında 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Bozdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Korona virüs testlerim pozitif çıkmıştır" dedi. Belediye olarak korona virüs sürecinde yaptıkları çalışmaları da anlatan Bozdoğan, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı; "Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden, bu kez kendi yaşamım söz konusuyken paylaşmak, anlatmak istedim. Covid-19 süreci henüz bitmedi. Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve yine Tarsus için çalışmaya devam edeceğim. Sizleri; şairin de dediği gibi, ’Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek’ çalışmaya, el ele kol kola verip dayanışma göstermeye, salgına karşı olanca gücümüzle savaşmaya davet ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin ve sağlıcakla kalın."