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Gündem Tarsus açıklarında facia! Göçmen teknesi battı: 24 ölü!
Gündem

Tarsus açıklarında facia! Göçmen teknesi battı: 24 ölü!

Suriye’nin batısında yer alan Tartus ili açıklarında düzensiz göçmenlerin içinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 10:13:00 -
Tarsus açıklarında facia! Göçmen teknesi battı: 24 ölü!

Suriye’nin batısında yer alan Tartus ili açıklarında düzensiz göçmenlerin içinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan’dan Avrupa’ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Suriye’nin batısındaki Tartus ili karşısındaki Ervad Adası yakınında battı.

Rejime yakın Sham FM haber sitesi, rejim yetkilisine dayandırdığı haberinde, İlk belirlemelere göre aralarında Filistin, Lübnan ve Suriye uyruklu toplam 24 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı.

13 kişinin kurtarıldığı aktarılan haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Rejime yakın haber sitelerinde ayrıca düzensiz göçmenleri taşıyan söz konusu teknede en az 150 kişinin bulunduğu belirtildi.

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