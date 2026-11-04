Tarlayı sürerken yanına kadar geldi! Çiftçinin beklenmedik misafiri şaşırttı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde tarlasında traktörle çift süren Abdullah Özcan yanına kadar yaklaşan kurtla karşılaştı.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde tarlasını süren çiftçi Abdullah Özcan, traktörünün hemen yanına kadar gelen kurtla karşılaştı.
Traktörün hemen yanında bir süre dolaşan kurt, çiftçinin çalışmasını sürdürmesine rağmen bölgeden ayrılmadı. Bir süre sonra tarladan uzaklaşan kurt, gözden kayboldu.