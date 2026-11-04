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Yaşam Tarlayı sürerken yanına kadar geldi! Çiftçinin beklenmedik misafiri şaşırttı
Yaşam

Tarlayı sürerken yanına kadar geldi! Çiftçinin beklenmedik misafiri şaşırttı

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde tarlasında traktörle çift süren Abdullah Özcan yanına kadar yaklaşan kurtla karşılaştı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde tarlasını süren çiftçi Abdullah Özcan, traktörünün hemen yanına kadar gelen kurtla karşılaştı.

 

Traktörün hemen yanında bir süre dolaşan kurt, çiftçinin çalışmasını sürdürmesine rağmen bölgeden ayrılmadı. Bir süre sonra tarladan uzaklaşan kurt, gözden kayboldu.

Sonu beklediği gibi olmadı! Ördekleri gözüne kestirdi, nehir kıyısında pusuya yattı
Sonu beklediği gibi olmadı! Ördekleri gözüne kestirdi, nehir kıyısında pusuya yattı

Yaşam

Sonu beklediği gibi olmadı! Ördekleri gözüne kestirdi, nehir kıyısında pusuya yattı

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