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Dünya Demokratlardan ezici üstünlük! Cumhuretçilerin en önemli kalesi yıkıldı
Dünya

Demokratlardan ezici üstünlük! Cumhuretçilerin en önemli kalesi yıkıldı

Yeniakit Publisher
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Demokratlardan ezici üstünlük! Cumhuretçilerin en önemli kalesi yıkıldı

ABD Kongre ara seçimlerinde Texas'taki Senato yarışını Demokratların adayı James Talarico kazandı. Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyalette rakibi Ken Paxton'ı geride bırakan Talarico, 1988'den bu yana Texas'ta Senato yarışını kazanan ilk Demokrat oldu.

ABD Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olarak bilinen Texas eyaletindeki Senato yarışını Demokratların adayı James Talarico kazandı.

Eyalet genelinde oyların yüzde 59,1'ini alan Talarico'ya karşı Paxton'ın oy oranı yüzde 39,3'te kaldı.
Talarico, seçim kampanyasında günlük yaşam maliyetlerini düşürmeye ve eyalet başsavcısı olan Paxton'a yöneltilen yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirmeye odaklanmıştı.

Başkan Donald Trump'ın desteğini alan Paxton ise kampanya süresince, Talarico'nun sosyal konulardaki ilerici duruşunun Teksas'ın değerleriyle örtüşmediğini savunmuştu.

Öte yandan, Ohio eyaletindeki Demokrat aday Amy Acton da Cumhuriyetçi rakibi Vivek Ramaswamy'e karşı yarışı kazandı.

Kansas’ta ise yine Demokrat aday Cindy Holcher Cumhuriyetçi rakibi Ty Masterson’a karşı oyların yüzde 51’ini almayı başardı.

Böylece ABD Senato’sunda Cumhuriyetçi Parti’den Demokratlara geçen eyalet sayısı 5’e yükseldi.

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