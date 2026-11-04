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Dünya Ne diyecekleri merak ediliyordu! Trump'un seçim hezimetine Çin'den ilk yorum
Dünya

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Trump'un seçim hezimetine Çin'den ilk yorum

Yeniakit Publisher
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Ne diyecekleri merak ediliyordu! Trump'un seçim hezimetine Çin'den ilk yorum

ABD’de gerçekleştirilen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre’nin her iki kanadında da çoğunluğu kaybetmesinin ardından Çin’den Washington’a iş birliği mesajı geldi. Pekin yönetimi, seçim sonuçlarının ardından Trump yönetimiyle çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ara seçimlerin ABD'nin iç işi olduğunu belirten Sözcü Mao, "Çin, ABD ile, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda iletişimi güçlendirmek, farklılıkları uygun şekilde yönetmek, işbirliğini genişletmek, saygı, eşitlik ve karşılıklılık ilkeleri temelinde yapıcı ve stratejik olarak istikrarlı Çin-ABD ilişkisini inşa etmek için birlikte çalışmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

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