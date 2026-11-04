Flaş karar çıkacak mı? Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun yerini öyle bir isimle dolduruyor ki!
Kasımpaşa'da yeni bir dönemin fitili ateşlenecek...
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Kasımpaşa'da yeni bir dönemin fitili ateşlenecek...
Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi sonrası yeni teknik direktörünü buldu. Abdullah Avcı'nın Kasımpaşa ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
Kasımpaşa'daki görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başına geçti. Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası hemen yeni teknik direktör arayışına başlayan Kasımpaşa'da Abdullah Avcı ismi öne çıkıyor.
Kasımpaşa'nın Abdullah Avcı ile bugün bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Sabah'ın haberinde Avcı'nın Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü olmaya yakın olduğu ifade edildi.
Abdullah Avcı son olarak Ekim 2023-Ağustos 2024 tarihleri arasında Trabzonspor'u çalıştırdı. Deneyimli teknik adam yönetimindeki bordo-mavililer, bu dönemde 44 maçta 25 galibiyet alırken, 6 kez berabere kaldı ve 13 kez de mağlubiyet yaşadı.
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