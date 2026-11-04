  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli’nin “100 il” çıkışı ilçeyi ayağa kaldırdı! 145 bin nüfuslu Ergani il olmak istiyor Papadopoulou'nun Türkiye sözleri ülkeyi karıştırdı: Çok büyük bir hata yaptık Hakemin Arda'ya sözleri ülkede gündem oldu: Arda Güler'in itirazı... Grip olunca hemen bunu yapıyoruz! Aslında hiçbir faydası yokmuş Küresel piyasalarda sert hareketler! İşte altın ve petrolde son durum Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Belli oldu Bir türlü krizleri yönetememişti: Oğuz Çetin gidiyor! Yerine sürpriz eski Fenerbahçeli Şanlıurfa'da aile faciası: Annesi ve kız kardeşini katletti! Muhyiddin İbnü'l-Arabi'den korkutan 2027 yılı öngörüsü: Tahminleri 'eyvah' dedirtti Güney Kore programını tamamladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor
Spor
5
Yeniakit Publisher
Flaş karar çıkacak mı? Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun yerini öyle bir isimle dolduruyor ki!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Flaş karar çıkacak mı? Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun yerini öyle bir isimle dolduruyor ki!

Kasımpaşa'da yeni bir dönemin fitili ateşlenecek...

#1
Foto - Flaş karar çıkacak mı? Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun yerini öyle bir isimle dolduruyor ki!

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi sonrası yeni teknik direktörünü buldu. Abdullah Avcı'nın Kasımpaşa ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

#2
Foto - Flaş karar çıkacak mı? Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun yerini öyle bir isimle dolduruyor ki!

Kasımpaşa'daki görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başına geçti. Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası hemen yeni teknik direktör arayışına başlayan Kasımpaşa'da Abdullah Avcı ismi öne çıkıyor.

#3
Foto - Flaş karar çıkacak mı? Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun yerini öyle bir isimle dolduruyor ki!

Kasımpaşa'nın Abdullah Avcı ile bugün bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Sabah'ın haberinde Avcı'nın Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü olmaya yakın olduğu ifade edildi.

#4
Foto - Flaş karar çıkacak mı? Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun yerini öyle bir isimle dolduruyor ki!

Abdullah Avcı son olarak Ekim 2023-Ağustos 2024 tarihleri arasında Trabzonspor'u çalıştırdı. Deneyimli teknik adam yönetimindeki bordo-mavililer, bu dönemde 44 maçta 25 galibiyet alırken, 6 kez berabere kaldı ve 13 kez de mağlubiyet yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya duyurdu: Türk uçakları peş peşe geri döndü
Gündem

Rusya duyurdu: Türk uçakları peş peşe geri döndü

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Türkiye'den kalkış yapan bazı uçakların geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi.
15 bıçak darbesiyle eski eşini katleden şahıs; 'Pişman değilim'
Yerel

15 bıçak darbesiyle eski eşini katleden şahıs; 'Pişman değilim'

Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşini 15 bıçak darbesiyle katleden şahıs adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, "Pişman değilim" ifadesin..
Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti!
Avrupa

Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti!

Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'da yolcu uçaklarını hedef alan art arda bomba ihbarları Avrupa hava sahasını felç etti ve havalimanl..
Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!
Siyaset

Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli savaş uçağı KAAN ile üretilen İHA ve SİHA’la..
Başkan Erdoğan duyurdu: Güney Kore ile nükleer mutabakat zaptı imzaladık
Gündem

Başkan Erdoğan duyurdu: Güney Kore ile nükleer mutabakat zaptı imzaladık

Başkan Erdoğan, Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan,..
Mehmet Şimşek'ten kulaklara küpe olması gereken mesajlar! "2,3 trilyon dolara mâl oldu"
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten kulaklara küpe olması gereken mesajlar! "2,3 trilyon dolara mâl oldu"

Terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörün Türkiye'ye maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23