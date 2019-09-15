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Tarladan tezgaha organik geçim

Gaziantep Nurdağı karayolu kenarında bulunan tarlalarda toplanan organik ürünler, yol kenarında kurulan pazarlarda satılıyor.

15 Eylül 2019 Pazar 13:15
Tarladan tezgaha organik geçim

Gaziantep Nurdağı karayolu kenarında bulunan tarlalarda toplanan organik ürünler, yol kenarında kurulan pazarlarda satılıyor.


Şehitkamil ilçesi Yamaçoba ve Atalar köyünden gelen vatandaşlar, yol kenarına kurdukları yaklaşık 80 tezgahta gün boyu meyve sebze, pekmez, pastık, sucuk ve bitkisel ürünlerden oluşan yüzlerce ürünü satarken, bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyorlar.


Gaziantep Nurdağı yolu kenarında kurulan köylü pazarları çok sayıda vatandaşa ekmek parası kazandırıyor. Yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden her kesimden satıcı bahçelerindeki ürünleri buralarda değerlendiriyor. Gaziantep’ten İslahiye’ye yolculuk yapan Mehmet Polat, "İslahiye’ye yolculuk yapıyorum, bu sebzeleri gördüm, yayla ürünü olduğu için her gelişimde burada meyve ve sebze alırım. Zaten yetiştiği yer karşıdaki bahçeler. Oradan toplanıp buraya satışa getiriliyor" dedi.


Tezgah sahibi Bayram Pekmezci ise, "Yol kenarındaki bahçeye her yıl ekerim, ektiğim ürünler domates, fasulye, biber, patlıcan, salatalık ve üzüm. Karayolundan geçen her 10 araban 4 ya da 5 tanesi mutlaka durup alışveriş yaparlar. İstanbul’dan Mersin’den müşterilerimiz var" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:15
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