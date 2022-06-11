  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tarkan’ın keyfi yerinde! ‘Geççek geççek’ dedi, paracıklar geldi
Gündem

Tarkan’ın keyfi yerinde! ‘Geççek geççek’ dedi, paracıklar geldi

"Geççek" şarkısıyla AK Parti karşıtı tayfaya yanaşan Tarkan'a konser yolları açıldı. Disney Plus'la anlaşan Tarkan, platformun Türkiye lansmanında sahneye çıkıp cebini dolduracak.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 14:57:00 -
Tarkan’ın keyfi yerinde! ‘Geççek geççek’ dedi, paracıklar geldi

Tarkan’ın Disney Plus ile bir anlaşma yaptığı açıklandı; vereceği konserin Disney Plus’ta yayınlanabileceği de ifade edildi.

14 Haziran'da Türkiye'de yayına açılacak olan dijital içerik platformu Disney Plus, şimdiye kadar Türkiye'den Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Kenan İmirzalıoğlu, Pınar Deniz, Hande Erçel, Cansu Dere ve Demet Özdemir ile anlaştı.

15 ünlü isimle anlaşan Disney Plus'ın yaklaşık 15 milyon dolara (2,5 milyar TL) yakın bir para verdiği söylendi. The Walt Disney Company’nin yıllık gelirinin ise yaklaşık 19.2 milyar dolar olduğu biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23