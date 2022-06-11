Tarkan’ın keyfi yerinde! ‘Geççek geççek’ dedi, paracıklar geldi

Tarkan’ın Disney Plus ile bir anlaşma yaptığı açıklandı; vereceği konserin Disney Plus’ta yayınlanabileceği de ifade edildi.

14 Haziran'da Türkiye'de yayına açılacak olan dijital içerik platformu Disney Plus, şimdiye kadar Türkiye'den Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Kenan İmirzalıoğlu, Pınar Deniz, Hande Erçel, Cansu Dere ve Demet Özdemir ile anlaştı.

15 ünlü isimle anlaşan Disney Plus'ın yaklaşık 15 milyon dolara (2,5 milyar TL) yakın bir para verdiği söylendi. The Walt Disney Company’nin yıllık gelirinin ise yaklaşık 19.2 milyar dolar olduğu biliniyor.