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Gündem Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri gündem oldu: "Yalakadan sanatçı olmaz"
Gündem

Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri gündem oldu: "Yalakadan sanatçı olmaz"

CHP yandaşı Tarkan'ın "Geççek" adlı seçim şarkısı, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Tarkan'ın seçim şarkısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözlerini yeniden gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 23:45:00 -

 Yeniakit.com.tr 

2023 seçimleri öncesi muhalefete adeta seçim şarkısı yapan CHP yandaşı Tarkan'ın "Geççek" şarkısı, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

CHP ve İYİ Parti'nin şarkıya büyük ilgi duyması dikkat çekerken muhalefet partilerinden birçok siyasi ismin şarkıyı peş peşe paylaşması dikkat çekti.

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündem oldu

Öte yandan vatandaşlar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz!" sözlerini yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar, Tarkan'ın seçim şarkısını eleştirerek "Sanatçı olması için yalakalığı CHP'ye mi yapması lazım?" diye sordu.

İşte vatandaşlardan bazılarının o tepkisi:

Ne demişti?

Kılıçdaroğlu bir konuşmasında, "Kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Gücün karşısında eğilen kişiye sanatçı denmez. Bütün dünyanın ortak söylemidir bu. Sanatçı aykırıdır, aykırılığın umududur sanat" demişti.

 

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