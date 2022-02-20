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Medya Tarkan, hem pastam dursun hem karnım doysun istiyor
Medya

Tarkan, hem pastam dursun hem karnım doysun istiyor

Melih Altınok, buram buram siyaset kokan "Geççek" şarkısının "pandemi" ile ilgili olduğunu iddia eden Tarkan'ı samimi bulmadığını belirtti. "Tarkan 'Evet, şarkımda iktidarı eleştiriyorum' dese, insanlar 'Eyvallah' der geçerdi" ifadelerini kullanan Altınok, "Ne var ki megastarımız hem pastam dursun hem karnım doysun istiyor. Her renge boyanayım ama renk vermeyeyim diyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 10:42:00 -
Tarkan, hem pastam dursun hem karnım doysun istiyor

Melih Altınok, buram buram siyaset kokan "Geççek" şarkısının "pandemi" ile ilgili olduğunu iddia eden Tarkan'ı samimi bulmadığını belirtti. "Tarkan 'Evet, şarkımda iktidarı eleştiriyorum' dese, insanlar 'Eyvallah' der geçerdi" ifadelerini kullanan Altınok, "Ne var ki megastarımız hem pastam dursun hem karnım doysun istiyor. Her renge boyanayım ama renk vermeyeyim diyor" dedi. İşte Altınok'un Sabah gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Bir popstar politik şarkı yapamaz mı?

Elbette yapabilir...

Siyasi tavır almanın eksisini artısını hesapladıysa, razıysa, paşa gönlü bilir.

Tarkan'ın "Geççek" şarkısı üzerine başlayan tartışmaya da bu perspektiften yaklaşıyorum...

Hatta, yıllar boyu onca emek harcayarak yaptıkları kariyerlerini Twitter'da belediye sanatçılığına soyunarak çöpe atanları düşününce, Tarkan'ın muhalefete şarkı bestelemesini "dürüst" bir tavır olarak görüyorum.

Keşke, tepkiler üzerine geri adım atmasa, "Pandemiyi falan eleştirdim" diye sağa sola manevralar yapmasaydı...

Öyle ya, siyasi düşüncesini, hissettiklerini sanatıyla ifade edene kim ne diyebilir ki?

(...) Tarkan da "Evet, şarkımda iktidarı eleştiriyorum" dese, insanlar "Eyvallah" der geçerdi.

En fazla benim gibi, "Şarkı olmamış" diye eleştirirlerdi.

Ne var ki megastarımız hem pastam dursun hem karnım doysun istiyor.

Her renge boyanayım ama renk vermeyeyim diyor.

Toplumun bir kesimine seçim müziği yapıp toplumun tüm kesimleri tarafından onaylanmayı, beğenilmeyi, pohpohlanmayı arzuluyor.

Üstelik de eleştirilmemeyi bekliyor... (...)"

 

 

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Yorumlar

ELAZİZLİ

Bu pislikleri artık haber yapmayın.Bunların hepsi siyonist beslemesi
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Yahudi büyücülüğünü okuyan Kam

Tek dil ibranice olacak... Türkçe diye farsçacı arapçacı ingilizceci veya kripto devlet yazışma dili oamanlıcayı türkçe diye yutturdum bardakçı altaylı vb kişileri besledim piyasaya sürdüm... Türkçeyi korumak isteyenlere karşı da "bunlar öz türkçeci" siye aşgı yarattım... Nasıl beğendiniz mi
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