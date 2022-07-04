Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 17 milyon 484 bin lira ödendi!

Yeniakit Ankara

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Tarım ve hayvancılığın her geçen gün büyüyüp güçlendiği Denizlimizde üreticilerimizin yanında olduğumuzu desteklemelerle ortaya koyuyoruz. Bayram öncesi 15 bin 120 çiftçimizin hesabına 17 milyon 484 bin 695 TL'lik tarımsal destekleme ödemesi aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Tarımsal destek ödemleri şu şekilde; “1 Temmuz itibariyle çiğ süt desteğinden yararlanacak 13 bin 787 üreticiye 13 milyon 147 bin lira, sürü büyütme ve yenileme desteğinden yararlanacak bin 223 yetiştiriciye 3 milyon 187 bin lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteğinden yararlanacak 16 işletmeye 579 bin lira, kırsal kalkınma desteğinden yararlanacak 29 grişimciye 465 bin lira, dane zeytin farkı ödeme desteğinden 63 üreticiye 77 bin lira, verim kaybı kuraklık desteğinden 2 üreticiye 28 bin lira ödeme yapıldı”