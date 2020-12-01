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Ekonomi Tarımsal danışmanlık hizmet için 46 bin lira destek verilecek
Ekonomi

Tarımsal danışmanlık hizmet için 46 bin lira destek verilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:22:09 -
Tarımsal danışmanlık hizmet için 46 bin lira destek verilecek

ANKARA (AA) - Tarımsal yayın ve danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara, bir tarım danışmanı için 46 bin lira destek verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme (TYDD) Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TYDD'den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, tebliğin yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde, son başvurunun tatil gününe gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvuracak.

Söz konusu destek için başvuran kişi ve kuruluşlara, uygulama esaslarında belirlenen işletme sayısının yüzde 80'inin altına düşmemesi ve hizmet sunması koşuluyla bir tarım danışmanı için 46 bin lira ödeme yapılacak.

Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan, üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılacak.

Tarımsal işletmelere 12 aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, istihdam ettiği tarım danışmanını 12 aylık hizmet sunumu süresince birden fazla değiştiren kuruluşlar TYDD'den yararlanmayacaklar arasında yer alıyor.

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