Tarımdan büyümeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçileri koruyup kollamaya devam edecekleri taahhüdünde bulundu. Salgın şartlarına rağmen canlarını dişlerine takarak tarlasını ekip biçen tüm çiftçilere teşekkür eden Erdoğan, “Üreticilerimize destek olmayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz” diye konuştu.

Üreticilere iyi haber

Erdoğan “Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız. İnşallah çalışmalarımızı arttırarak yerli üretim anlayışıyla tarımda büyümeye ve yeterliliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Liderliğimiz sürüyor

“Pandemiye ve kuraklığa rağmen tarımsal üretimde rekor kırdık” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Yüzde 20 artarak 334 milyar lirayı varan tarımsal hasılamızla öne çıktık ki bu alanda Avrupa liderliğimiz devam ediyor. Geçen sene tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, bir önceki yılan göre yüzde 5 artarak yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı. Çok şükür, Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke. Tarım ve gıda ürünleri dış ticaret fazlamız yüzde 9 artışla 5.5 milyar dolara yükseldi.”

Dışa bağımlılık yok

Erdoğan, Türkiye’nin iklim şartlarından ötürü üretimi sınırlı olan birkaç ürün dışında tarımda dışa bağımlılığı bulunmadığını kaydetti. Erdoğan, “Geçtiğimiz 19 yılda tarla ve sebze üretimimiz yüzde 20, meyve üretimimiz yüzde 67, süt ve et üretimimiz 2 katına yakın arttı” bilgisini verdi. Erdoğan, Türkiye’de orman varlığını 21 milyon hektardan 23 milyon hektara; korunan alan sayısını 175’ten 616’ya; tabiat parkı sayısını ise 16’dan 250’ye çıkardıklarını da aktardı. Baraj adedini 276’dan 876’ya; içme suyu tesisi sayısını 84’ten 346’ya; sulama tesisi sayısını ise bin 764’ten 3 bin 221’e ulaştırdıklarını bildirdi.

Yatırımlar devam ediyor

Kırsal kalkınma yatırımlarına devam edildiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl 925 ekonomik yatırımı projesine 888 milyon lira, 2 bin 531 altyapı yatırım projesine 196 milyon lira hibe desteği verdik. Böylece ülkemiz yaklaşık 10 bin ilave istihdama karşılık, buna denk gelen 3 bin 456 projeyle 1.1 milyar lirası hibe olmak üzere 2,3 milyar liralık kırsal kalkınma yatırımına kavuşmuştur. Ayrıca kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150 milyon lira hibe vereceğiz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Bilindiği gibi Ramazan ayı boyunca 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticilerden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ayrıca üreticilerimizin elinde bulunan çeltiğin 15 bin tonunu da fiyatı yeniden belirleyerek Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarına dâhil ettik. Bu yıl dünyada ve ülkemizin bazı bölgelerinde yaşanan kuraklık sebebiyle bazı ürünlerin rekoltelerinde nispeten azaltma olacağı anlaşılmaktadır. Mevcut stoklarımız ve yeni mahsulle hem hububatta hem bakliyatta ülkemizin kendi ihtiyacını karşılama konusunda herhangi bir sıkıntısı olmayacaktır.”

Bereket Allah'tan

Erdoğan, 2021 ürün alım fiyatlarını şöyle sıraladı: “Toprak Mahsulleri Ofisinin geçen yıl ton başına bin 650 lira olan sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, geçen yıl ton başına bin 275 lira olan arpa alım fiyatını da bin 750 liraya yükseltiyoruz. Bakliyat alım fiyatlarımız ise ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca ortalama veriler dikkate alınarak ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacaktır. Öbür taraftan geçen yıl yaş çay alım fiyatı kilo başına 3.27 lira desteklemeyle 3.4 lira olarak belirlenmişti. Bu fiyat üzerinden 752 milyon tonun üzerinde çay alımı yaparak desteklemeyle toplamda 2 milyar 760 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3.87 liraya, desteklemeyle 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı dahi boş bırakmadan, ekmeleri, biçmeleri, üretmelidir. Destek bizden, gayret çiftçimizden, bereket Allah’tandır. Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize ve özellikle çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum.”

Yüzler gülüyor

Buğday hasadı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ton başına 2 bin 250 lira olarak açıklanan ürün fiyatı da çiftçilerin yüzlerini güldürüyor. Adana’da biçerdöverler çalışıyor. Bu yıl 1 milyon 608 bin dekardan dönüm başına 500 ile 750 kilogram arasında toplamda ise 778 bin ton rekolte bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana’da verimin yüksek olduğunu söyledi. Doğan, “Çukurova’nın bereketli topraklarında ilk buğday hasadı başladı. Bu yıl havalar serin gittiği için buğday hasadına geç başlanıldı. Adana’da bu sene verim yüksek. Dönüm başına 500 ile 750 kilogram arasında verim beklenmekte” dedi.