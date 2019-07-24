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Tarımda teknoloji kullanılarak ürün kalitesi artırılacak

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında, Akhisar Belediyesi Encümen Salonunda yapıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:24
Tarımda teknoloji kullanılarak ürün kalitesi artırılacak

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında, Akhisar Belediyesi Encümen Salonunda yapıldı. Türkiye’nin ilk Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB’sine sahip bir il olduklarını kaydeden Vali Deniz, “Dünyadaki rekabete ortak olmak için tarımda teknolojiyi kullanarak ürünlerimizin kalitesini arttırmalıyız” dedi.


Toplantıya Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra Akhisar Kaymakam V. Bekir Abacı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.


Manisa’nın tarım ve sanayisi ile üreten ve katma değer yaratan bir il olduğunu ifade eden Vali Ahmet Deniz, “Akhisar, Türkiye’deki sofralık zeytin üretiminde bölgede liderlik rolü yapmakta. Bu yüzden de Türkiye’nin ilk Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB’sine sahibiz. Dünyadaki rekabete ortak olmak için tarımda teknolojiyi kullanarak ürünlerimizin kalitesini arttırmalıyız” dedi.


Toplantıda, Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin son durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:24
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