“Tarımda Milli Vizyon Zirvesi” İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Salonu’nda devam ediyor. Konuşmacıların hitaplarının ardından soru - cevap bölümüne geçildi. Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sorularını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı cevaplıyor.

TARIM İHRACATIMIZ 30 MİLYAR DOLARI AŞTI

Muharrem Coşkun’un, “Türkiye'nin tarımsal üretimde kendine yeterlilik mevzusu... Türkiye daha önce Anadolu için tarım ambarı olarak anılırdı, son yıllarda tabi çeşitlilik ve nüfus da arttı, dolayısıyla tarımsal ürünlerde Türkiye nüfusuna karşı bir yeterlilik meselesi oluştu. Bu konuda ne söyleyeceksiniz ve ürün grupları bazında nasıl bir değerlendirme yaparsınız. Ve bu ithalat ve ihracatımızda artış ve azalışı nasıl etkiliyor?” sorusuna, Yumaklı şu cevabı verdi:

Teşekkür ederim. Öncelikle Akit grubuna, yöneticilerine, değerli başkanına, ekiplerine teşekkür ederim. Burada tabii sanırım dördüncü zirveye katılıyorum eğer yanılmıyorsam. Her seferinde tarımı farklı yönleriyle burada ele almak, özellikle de tarımın en önemli güçlerinden bir tanesi Ziraat Bankası'na misafir olmak da bizim için mutluluk vesilesi. Ben burada bizleri misafir eden hem Akit grubuna hem de Ziraat Bankası'na ve diğer haziruna teşekkür ediyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum, misafirlere.

Öncelikle bir şeyin altını çizmek isterim. Biraz önce genç arkadaşım burada bir sunum yaptı. O sunumda bir ifade kullandı, onu düzeltmem gerekir. O da şu: İnsanların... tabii bu başka bir tartışmadır ama bugün Gazze'de her türlü yoklukla ve açlıkla sınanan bir halkın, katliama uğrayan bir halkın her şeye rağmen başta bütün değerlerini ve memleketlerini savunma gibi yüksek bir ahlakı var. Bunun altını özellikle çizmemiz gerekir. Materyalist bir bakış bunları tanımlayabilir ama ikisinin arasındaki bağı kurarken biraz dikkat etmek gerekir.

Tabii tarım konusu, gıda konusu artık bugün ülkelerin gündeminde ilk sırada. Yani bu tartışmasız bir gerçek. O kadar çok sınamayla karşılaşıyor ki dünyamız ve ülkeler... En yakınından gidelim yani sadece 5-6 yıl öncesine; işte Kovid'den başladı. İklim değişikliği konusu hep biraz da akademisyenlerin konusu gibi görüldü ama son 4-5 yılda özellikle artık öyle bir hâle geldi ki hiç kimse artık bize tabiatın getirdiği ya da iklim değişikliğinin getirdiği bir sonraki dönemde ne var sorusuna cevap veremiyor.

Dolayısıyla bütün ülkeler kendi tarımsal üretimlerini garanti altına almak ve öncelikle kendi halkının gıda ihtiyacını karşılamak ve eğer mümkünse yakın çevresinde ve ihtiyacı olan diğer işte ülkelerin de, toplumların da ihtiyacını gidermek üzere bir plan, bir program yapıyor. Biz de milli vizyonumuzu şu şekilde söyledik. Dedik ki biz tarımı sürdürülebilir kılmamız gerekir. En başta yapmamız gereken husus bu: verimli, kaliteli, kayıtlı ve sektöre yatırım yapan bir hâlde tutmamız gerekir. Bunun üzerine kurduk ve kurguladık. Elbette dayanıklı bir tarımsal üretim artık ülkelerin milli güvenlik meselesi. Yani bunun da altını çizerek ifade edelim. Bütün unsurlarımızı bunun üzerine kurguladık. Tabii Türkiye yedi bölgesinde çok farklı üretimi olabilen, 2200'ün üzerinde ürünü üretebilen, öncelikle stratejik ürünler başta olmak üzere herhangi bir ürünün yokluğunu yaşamayan ancak fazlasını da katma değerli bir şekilde ihraç etme üzerine kurulu bir davranış biçimiyle hareket ediyor. Bu manada şunu net bir şekilde söyleyebilirim birkaç tane rakamla: artık ülkemizde tarımsal hasıla 90 milyar dolar tavanına yaklaştı.

Aynı şekilde ihracatımız 30 milyar doların üzerine çıktı. Bu yıl geçtiğimiz yılın aksine ki geçtiğimiz yıl kuraklık ve zirai donu birlikte yaşadık, yine dayanıklılığın ve tarımsal gücün getirdiği bir... bizim ülkemize has olduğunu da ifade etmem gereken bir tarımsal güçle sorunsuz geçirdik. 2026 yılında ise 143 milyon tonun üzerinde bir tarımsal üretimle inşallah bu yılı tamamlayacağız. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde sadece ve sadece belirli ürünlerin üzerinden değil ancak bizim ihtiyacımız olan stratejik ürünlerin yeterliliği konusunda bir sorunumuz olmadığını ifade etmek istiyorum.

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