Tarımda dijital dönüşüm Sarıçam’da başladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Trendyol iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri Projesi kapsamında, Sarıçam Belediyesi ev sahipliğinde Kürkçüler Dijital Merkezi’nde “Tarımda Dijital Çözümler Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör temsilcileri ve çok sayıda çiftçi ve üretici katıldı. Etkinlikte, tarımda teknolojiye erişimin artırılması, veriye dayalı üretim modelleri ve sürdürülebilir tarım yaklaşımları masaya yatırıldı.

Sarıçam Belediyesi olarak çiftçi ve üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, tarımın artık sadece toprakla yapılan bir faaliyet olmadığını söyledi. Uludağ, tarımın bilgi, veri ve teknolojiyle yönetilen stratejik bir sektöre dönüştüğünü vurguladı.

“Tarımda dönüşüm artık bir zorunluluktur”

Dünyada artan nüfus, iklim değişikliği ve azalan doğal kaynaklar karşısında tarımda dijital dönüşümün bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirten Başkan Uludağ, “Bu dönüşümün farkındayız ve dışında kalamayız” dedi.

“Çiftçimizi geleceğin tarımına bugünden hazırlıyoruz”

Başkan Uludağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üreticimizin emeğini korumak, gelirini artırmak ve rekabet gücünü yükseltmek için bilgiye erişimini güçlendirmek zorundayız. Kürkçüler Dijital Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay, çiftçimizi akıllı tarım uygulamalarıyla buluşturan çok kıymetli bir adımdır.”

Uludağ, UNDP ve Trendyol gibi güçlü paydaşlarla yürütülen Yarının Köyleri Projesi’nin, yerel yönetimlerin tarımda dönüşüm sürecinde etkin rol oynayabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Akademi, kamu ve özel sektör aynı hedefte buluştu

Çalıştay kapsamında Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Özertan, tarım ekonomisi ve tarımda dijitalleşme üzerine kapsamlı bir seminer verdi. Etkinlikte ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Karatay Üniversitesi ve Metos Bilişim Teknolojileri temsilcileri de yer aldı