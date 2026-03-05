Sağlık Bakanı Memişoğlu ‘500 bin çocuğu sağlık elçisi yaptık’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında okullarda sağlıkla ilgili eğitim verilmesi ve bilinç oluşturulması amacıyla yürütülüyor. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin çocuğumuzu bu program kapsamında sağlık elçisi yaptık." dedi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Bakanlığının stantlarını gezdi, ailelerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aile Hekimliği İstasyonu, UMKE İstasyonu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Ağız ve Diş Sağlığı İstasyonu atölyelerinde incelemelerde bulunan Memişoğlu, çocuklarla sohbet ederek "Sağlık Elçisi Belgesi" verdi.

Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik alanında çocuklar ve gençlerle bir araya geldiklerini ifade eden Memişoğlu, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında çocukları sağlık elçisi yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Memişoğlu, çocuklara sağlık kültürü ve sağlık bilinci kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız, toplum hastalanmadan sağlığı kazanmak. Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında okullarda sağlıkla ilgili eğitim verilmesi ve bilinç oluşturulması amacıyla yürütülüyor. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin çocuğumuzu bu program kapsamında sağlık elçisi yaptık. Burada da 13 günde 15 bin çocuğumuza, sağlık elçiliğiyle beraber sağlık kültürünü aşılayan eğitimler verdik ve pratik uygulamalar gerçekleştirdik."

Dünyada yaşanan gelişmelere de değinen Memişoğlu, "Türkiye'miz gördüğünüz gibi ateş çemberi içinde barış ve iyilik ülkesi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah dünya daha iyi, daha huzurlu birçok ramazana ulaşır. Bizim temennimiz ve çalışmamız o yönde." dedi.

Ramazanın birlik ve dayanışmanın güçlendiği bir dönem olduğunu dile getiren Memişoğlu, herkesin ramazanını ve yaklaşan bayramını tebrik etti.