  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'de ekonomi paniği! Yeni karar aldılar İsrail kullanışlı taşeron buldu! PJAK hareketlendi İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu Hizbullah'tan misilleme! İsrail askerleri hedef alındı Macron'dan İsrail açıklaması! Kara harekatı uyarısı yaptı Akaryakıt fiyatlarında yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı Dibeybe’den kabinede revizyon hamlesi! İskan ve İmar Bakanlığı’na yeni atama İspanya'dan Batı'ya insanlık dersi! Pezeşkiyan'dan Madrid'e "vicdan" teşekkürü Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü
Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu ‘500 bin çocuğu sağlık elçisi yaptık’
Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu ‘500 bin çocuğu sağlık elçisi yaptık’

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında okullarda sağlıkla ilgili eğitim verilmesi ve bilinç oluşturulması amacıyla yürütülüyor. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin çocuğumuzu bu program kapsamında sağlık elçisi yaptık" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında okullarda sağlıkla ilgili eğitim verilmesi ve bilinç oluşturulması amacıyla yürütülüyor. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin çocuğumuzu bu program kapsamında sağlık elçisi yaptık." dedi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Bakanlığının stantlarını gezdi, ailelerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aile Hekimliği İstasyonu, UMKE İstasyonu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Ağız ve Diş Sağlığı İstasyonu atölyelerinde incelemelerde bulunan Memişoğlu, çocuklarla sohbet ederek "Sağlık Elçisi Belgesi" verdi.

Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik alanında çocuklar ve gençlerle bir araya geldiklerini ifade eden Memişoğlu, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında çocukları sağlık elçisi yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Memişoğlu, çocuklara sağlık kültürü ve sağlık bilinci kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız, toplum hastalanmadan sağlığı kazanmak. Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında okullarda sağlıkla ilgili eğitim verilmesi ve bilinç oluşturulması amacıyla yürütülüyor. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin çocuğumuzu bu program kapsamında sağlık elçisi yaptık. Burada da 13 günde 15 bin çocuğumuza, sağlık elçiliğiyle beraber sağlık kültürünü aşılayan eğitimler verdik ve pratik uygulamalar gerçekleştirdik."

Dünyada yaşanan gelişmelere de değinen Memişoğlu, "Türkiye'miz gördüğünüz gibi ateş çemberi içinde barış ve iyilik ülkesi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah dünya daha iyi, daha huzurlu birçok ramazana ulaşır. Bizim temennimiz ve çalışmamız o yönde." dedi.

Ramazanın birlik ve dayanışmanın güçlendiği bir dönem olduğunu dile getiren Memişoğlu, herkesin ramazanını ve yaklaşan bayramını tebrik etti.

Bakan Memişoğlu’dan Akit Medya’ya ziyaret
Bakan Memişoğlu’dan Akit Medya’ya ziyaret

Aktüel

Bakan Memişoğlu’dan Akit Medya’ya ziyaret

Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz
Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz

Gündem

Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz

Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu
Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu

Gündem

Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu

Bakan Memişoğlu duyurdu! Günlük kanser taramalarında rekor sayıya ulaşıldı
Bakan Memişoğlu duyurdu! Günlük kanser taramalarında rekor sayıya ulaşıldı

Sağlık

Bakan Memişoğlu duyurdu! Günlük kanser taramalarında rekor sayıya ulaşıldı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23