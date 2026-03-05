  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Denetime takılan iki sürücüye rekor ceza!
Yerel

Denetime takılan iki sürücüye rekor ceza!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi. Denetimlerde "Dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin görüntüleri de polis kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde "Dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsü kovalamacanın ardından yakalandı.

Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye çeşitli ihlallerden 288 bin 500 lira ceza kesildi, motosikleti trafikten menedildi.

Şüphe üzerine durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü de kaçmaya çalışırken takip sonucu yakalandı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden 376 bin lira idari para cezası uygulandı, motosikleti 60 gün süreyle trafikten menedildi.

