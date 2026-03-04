Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü

Hain planlarla bölgeyi ateşe veren katil İsrail ve şer ortağı ABD, İran semalarında hiç beklemedikleri bir direnişle yerle bir oldu. Sivil kanı dökmekten çekinmeyen işgalci güçlerin başlattığı kapsamlı saldırılara misliyle karşılık veren İran, gökyüzünü bu küresel zorbalara dar etti.

Orta Doğu'daki savaş dört bir koldan devam ederken İtalya merkezli Il Giornale d'Italia gazetesi, Tasnim üzerinde ABD'ye ait F-15'in ve Lavasan üzerinde bir İsrail savaş uçağının İran tarafından düşürdüğünü yazdı.

Orta Doğu'da müzakere ile başlayan süreç, savaş ile devam etti. ABD ile İsrail tarafından İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlatılırken İran da bu saldırılara karşılık verdi.

Saldırılarda toplam 867 İran vatandaşı hayatını kaybederken bugün itibariyle önemli bir gelişme yaşandı.

TASNİM'DE ABD'YE AİT F-15 DÜŞÜRÜLDÜ

İran, Tasnim semalarında uçuş yapan ABD'ye ait bir savaş uçağını hedef aldı.

Söz konusu görüntüler İtalya merkezli Giornale d'Italia gazetesi tarafından yayınlanırken saldırının ardından ABD savaş uçağı düşürüldü.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

O anlar, bölgede bulunan vatandaşlardan biri tarafından kayda alındı.

Görüntülerde, düşüren uçağın geride bıraktığı dumanlar görüldü.

İSRAİL'E AİT UÇAKTA DÜŞÜRÜLDÜ

Aynı haberde sadece ABD'nin değil, İsrail'e ait savaş uçaklarının da hedef alındığı belirtildi.

İran güçleri, Lavasan üzerinde bir İsrail savaş uçağını düşürdü.

İRAN'DAN KÖRFEZ'E ÇOK SAYIDA FÜZE YOLLANDI

İran, savaşın beşinci gününde askeri karşılığını Körfez hattına taşıdı.

Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki Amerikan askeri üsleri ve tesislerine yönelik balistik füze ve insansız hava aracı operasyonlarının sürdüğünü duyurdu.