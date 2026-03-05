7 saat 19 dakikanın sırrı! Hafta sonu fazla uyumak şeker hastası yapabilir

Hafta sonu günlerinde uykusuzluk insan sağlığına zarar verebilir ve ikinci tip şeker hastalığının belirtisi sayılan insülin direncinin oluşma ihtimalini artırır.

Araştırmalara göre, insülin direncini önlemek için optimal uyku süresi 7 saat 19 dakikadır. Aşırı derecede az veya çok uyumak tahmini glukoz kullanım katsayısı göstergesine (eGDR) olumsuz etki ediyor. Ek analizler göstermiştir ki, hafta içi normalden az uyuyan kişilerin hafta sonları ilave bir-iki saat uyuması daha yüksek glukoz seviyesi ile bağlantılıdır.

Hafta içi önerilen 7-8 saatlik uykudan fazla, hafta sonları ise ilave iki saatten çok uyuyan insanların tahmini glukoz kullanım katsayısı (eGDR) göstergeleri daha düşük olmuştur. Bu ise insülin direnci riskinin arttığını göstermektedir.

Sonuç olarak, uzmanlar belirtiyorlar ki, hafta sonları ilave uyku mümkündür, ancak uygun miktarda olmalı ve yalnızca iş günlerinde uykusuzluk yaşayan kişilere uygulanmalıdır. Hafta içi yeterince uyku alan insanlar için dinlenme günlerinde aşırı derecede uyumak zararlı olabilir.