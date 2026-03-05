  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'de ekonomi paniği! Yeni karar aldılar İsrail kullanışlı taşeron buldu! PJAK hareketlendi İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu Hizbullah'tan misilleme! İsrail askerleri hedef alındı Macron'dan İsrail açıklaması! Kara harekatı uyarısı yaptı Akaryakıt fiyatlarında yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı Dibeybe’den kabinede revizyon hamlesi! İskan ve İmar Bakanlığı’na yeni atama İspanya'dan Batı'ya insanlık dersi! Pezeşkiyan'dan Madrid'e "vicdan" teşekkürü Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü
Spor Sadettin Saran'dan taraftarı üzen haber!
Spor

Sadettin Saran'dan taraftarı üzen haber!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sadettin Saran'dan taraftarı üzen haber!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gribal enfeksiyon geçirdiği ve bu nedenle Gaziantep deplasmanına gidemediği, oyunculara ise telefonla moral verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gribal enfeksiyon geçirdiği ve bu nedenle Gaziantep deplasmanına gidemediği, oyunculara ise telefonla moral verdiği öğrenildi.


Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık sorunlarının ardından bu kez başkan Sadettin Saran'ın da hastalandığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpte gribal enfeksiyon geçiren Saran'ın Gaziantep deplasmanına gidemediği belirtildi.

 

TEDESCO'YU HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, tedavi gören teknik direktör Domenico Tedesco'nun durumunu yakından takip etti ve deneyimli teknik adamı hastanede ziyaret ederek moral verdi.

 

GAZİANTEP DEPLASMANINA GİDEMEDİ

Ziyaretin ardından Sadettin Saran'ın da gribal enfeksiyon geçirdiği öğrenildi. Bu nedenle Fenerbahçe Başkanı'nın takımın Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma için deplasmana gidemediği ifade edildi.

 

FUTBOLCULARA TELEFONLA MORAL VERDİ

Başkan Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği aktarıldı. Saran'ın ayrıca Gaziantep FK maçı öncesinde futbolcularla telefonla tek tek görüşerek takıma moral verdiği belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23