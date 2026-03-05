  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı CHP’li Meclis üyesi herkesi kızdırdı: Ramazan Ramazan içipte mi geldin be adam? İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti Kuveyt’ten Irak’a nota! Kanlı saldırılar sonrası flaş hamle! Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü İçişleri Bakanı: Her tedbiri aldık! İran sınırında olağanüstü bir hareketlilik yaşanmıyor Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! AK Parti'den dev "aile ve çocuk" paketi Stratejik hedefleri vuruyor: Sığınak delici bomba nasıl çalışıyor?
Dünya İsrail kullanışlı taşeron buldu! PJAK hareketlendi
Dünya

İsrail kullanışlı taşeron buldu! PJAK hareketlendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail kullanışlı taşeron buldu! PJAK hareketlendi

İsrail basını, PJAK’ın da aralarında bulunduğu bazı silahlı grupların İran-Irak sınırında İran güçlerine karşı faaliyet başlattığını iddia etti. Haberde, saldırıların 2 Mart gecesi itibarıyla başladığı öne sürüldü.

İsrail medyası, terör örgütü PJAK'ın da aralarında olduğu grupların İran-Irak sınırında İran güçlerine karşı silahlı faaliyete geçtiğini öne sürdü.

İsrail’de yayın yapan i24 News kanalına konuşan Irak'ta konuşlu 5 terör grubunun oluşturduğu CPFIK mensubu, söz konusu terör gruplarının İran’a karşı karadan saldırılarının 2 Mart gece yarısından itibaren başladığını iddia etti.

PJAK terör örgütü mensuplarının 2 Mart itibarıyla İran topraklarında saldırı pozisyonuna geçtiği aktarılan haberde, İran ordusunun salı Irak sınırındaki Merivan kentini boşalttığı, kent çevresinde savunma hattı kurduğu iddiasına yer verildi.

CPFIK mensubu, PJAK terör grubunun Merivan kentini çevreleyen dağlar dahil olmak üzere İran’ın dağlık bölgelerine özellikle Zagros Dağları’nın derinliklerine konuşlandırıldığını savundu.

Kanala konuşan CPFIK mensubu, İran içinde binlerce PJAK terör örgütü mensubunun bulunduğunu öne sürerek, diğer terör gruplarının da ABD ve İsrail ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

PJAK'ın yanı sıra, İran'da aktif olan gruplar arasında İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPI), Komala grupları ve Kürdistan Özgürlük Partisinin (PAK) de olduğunu sözlerine ekleyen CPFIK mensubu, PJAK'ın birkaç bin silahlı unsuru bulunurken diğer terör gruplarının toplamda sadece birkaç yüz mensubu olduğunu aktardı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu, söz konusu grupların, İran'da ABD için kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini belirtmişti.

Amerikan CNN televizyonu da ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

Söz konusu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı
İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı

Dünya

İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı

Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Dünya

Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı
Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Gündem

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Dünya

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi
İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi

Dünya

İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23