Tarımda Avrupa birincisiyiz

“ Çiftçiye ‘diplomatik pasaport’ verdik” diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Pandemiye rağmen Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırıyor olmamızın ve önemli bir şekilde tarımsal büyümeyi yakalamamızın, Türkiye büyüme ortalamasının üzerinde bir büyümeyi yakalamış olmamızın ana sebeplerinden biri bu” açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kovid-19 salgınının tarım sektörüne etkileri ve alınan önlemlere ilişkin bilgi veren Pakdemirli, salgının Çin’de başladığı dönemde marketlerle, gıda üreticileriyle, lojistik sektörüyle ve ilgililerle konuştuklarını, üretimi ve çalışmayı artırmaya hazır olunmasını istediğini söyledi. Pakdemirli, üretim devamlılığını göz önünde bulundurarak çiftçiye “diplomatik pasaport” verdiklerini anımsatarak, şöyle konuştu: “Diplomatik pasaporttan kastım, herkes evinde oturuyorken, çiftçi gitti ve üretmeye, ekmeye, biçmeye devam etti. Geçen yıl pandeminin başladığı dönem, hem hasat hem de ekim dikim dönemiydi. Pandemiye rağmen Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırıyor olmamızın ve önemli bir şekilde tarımsal büyümeyi yakalamamızın, Türkiye büyüme ortalamasının üzerinde bir büyümeyi yakalamış olmamızın ana sebeplerinden biri bu. Hem tedarikte hem üretimde problem yaşanmamalıydı. Doğru işler yaptığımızdan dolayı tarım sektörü geçen yıl yüzde 4,8 büyüdü, Türkiye ortalaması 1,8’di. Son 3 yıldaki en yüksek büyüme. Pandemiye, meteorolojik kuraklığa, birçok şeye rağmen son 3 yıldaki en yüksek büyümeyi yakaladık. Son 20 yılda yıllık ortalama yüzde 2,8 büyüme var. Biz son 3 yılda da yüzde 3,5’lik büyümeyi yakaladık. Yani son 3 yıldaki performans tüm 20 yıllık ortalamaların da üstünde.” Pakdemirli, tarımsal hasılada Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını belirterek, Avrupa’da tarımsal hasılada Türkiye’nin liderliğinin devam ettiğini dile getirdi.

“Cumhuriyet tarihinin 2 katı baraj yapıldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde tanıtımı yapılan “1. Su Şurası”na ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Pakdemirli, tarım ve sanayi de suyun verimli kullanılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pakdemirli, “Sulama alanında son 20 yılda 255 milyar liralık yatırım yaptık. Yaklaşık 7 bin tesis ve 600 baraj yaptık. Cumhuriyet tarihinde AK Parti iktidara gelene kadar 276 baraj yapılmış. Yani Cumhuriyet tarihinin 2 katı baraj yapıldı. 45 milyar metreküp su depolama yapılabiliyor, bu da Türkiye’nin yıllık ihtiyacının yüzde 10 eksiği kadar oluyor” diye konuştu. Su Şurası’nda, suya ilişkin geleceğe dönük atılacak adımları ve alınacak kararları değerlendireceklerini belirten Pakdemirli, “Su Şurası’ndan çıkacak neticelerle Su Kanunu çıkarmayı hedefliyoruz. Kanunla suyun tahsisi ve yönetimine ilişkin konular belirlenecek” dedi.