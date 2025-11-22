Tarıma ve üreticiye can suyu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay 63 kırsal mahallede faaliyet gösteren 2 bin 718 üreticiye çeşitli çaplarda toplam 90 kilometre uzunluğunda sulama borusu desteği sağladı. Belediye şimdi de bölgenin sulama kapasitesini artıracak yeni projeleri hayata geçirdi. Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 10 farklı mahallede toplam 9 bin 860 dekar tarım arazisini sulayacak 5 bin 600 metre uzunluğunda yeni sulama kanalı inşa edildi. Modern sulama altyapısının yaygınlaştırılmasıyla kırsal mahallelerde su kaybının önüne geçilmesi ve çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Projenin önemli ayaklarından biri de Dulkadiroğlu'na bağlı Peynirdere Mahallesi oldu. Mahallenin yıllardır yaşadığı su iletim sorunu çözülerek bin 250 metre uzunluğunda yeni beton sulama kanalı bölgeye kazandırıldı. Bu sayede mahallede 2 bin 700 dekar tarım arazisinin etkin biçimde sulanması sağlanacak.





"250 metre uzunluğunda beton sulama kanalı inşa ettik"



Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Balçın, Peynirdere'de suyun tarlalara ulaşmasını engelleyen önemli bir sorunun çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Balçın, "Dulkadiroğlu Peynirdere Mahallesi'nde su iletiminden kaynaklı ciddi sıkıntılar vardı. Toprak kanallarda oluşan aşırı sızmalar nedeniyle su tarlalara ulaşamıyordu. Başkanımız Fırat Görgel'in talimatıyla bin 250 metre uzunluğunda beton sulama kanalı inşa ettik. Bu sayede sulamadan kaynaklı sorunları büyük ölçüde giderdik. Çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Mahalle Muhtarı Muttalip Akbayır ise yapılan yatırımın üreticiler açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Akbayır, "Daha önce burası toprak kanaldı ve suyun büyük bölümü yolda kayboluyordu. Sıkıntımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel'e ilettik, sağ olsun talimatıyla kanalımız yapıldı. Yeni beton kanal sayesinde birçok arazimizi sorunsuzca sulayabiliyoruz. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Toplamda 40 milyon TL'yi bulan sulama yatırımı sayesinde Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde modern, su tasarrufu sağlayan altyapı sistemlerinin yaygınlaştırıldığı kaydedildi. Büyükşehir Belediyesinin su israfını önleyen bu çalışmalarla hem üretim verimliliğini artırmayı hem de tarımsal sulama kaynaklarını daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığı aktarıldı.