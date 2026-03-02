Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan çok konuşulacak İran açıklaması

ABD ile İsrail’in İran’a saldırmalarındaki en büyük etkenlerden biri olarak gösterilen nükleer silah üretimi ile ilgili UAEA’dan flaş bir açıklama geldi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, UAEA Yönetim Kurulunun Orta Doğu'daki duruma ilişkin olarak gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Burada İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin ABD ve İsrail tarafından vurulduğuna ilişkin açıklaması sonrasında bu hususta sahip olunan bilgilere ilişkin bir soru alan Grossi, "Daha önce söylediklerimin arkasındayız. Nükleer tesisleri hedef alan büyük çaplı bir askeri faaliyet görmedik. Farklı uydu görüntülerini inceliyoruz" dedi.

Natanz'da durumun geçtiğimiz yıl haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla mukayese edilemeyeceğini söyleyen Grossi, "Orada bir durum söz konusu olabilir, ancak geçen sefer gördüklerimizle karşılaştırıldığında hiçbir şekilde önemli ya da kıyaslanabilir düzeyde değil" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın çatışmaların durmasıyla başlatılabilecek müzakerelere teknik destek sunmaya her zaman hazır olduğunu ifade eden Grossi, "Bu askeri çatışma sona erdikten sonra, ki hepimiz bunun çok yakında olmasını umut ediyoruz, İran ve komşu ülkeler için öngörülebilirlik ve kesinlik duygusu sağlayacak uzun vadeli ve kalıcı bir çözüme yine ihtiyaç duyulacağı açıktır" diye konuştu. Rafael Grossi, UAEA'nın müzakerelerde vazgeçilmez bir rolü olduğunu da ifade etti.

"İRAN'DA NÜKLEER SİLAH ÜRETMEK İÇİN YAPILANDIRILMIŞ BİR PROGRAM GÖRMÜYORUZ"

ABD'nin İran'a saldırıyı acil bir tehlikeyle gerekçelendirdiği ve ajansın bu hususta bilgi sahibi olup olmadığı yönündeki bir soruya Grossi, "Açıkçası böyle bir durumun söz konusu olup olmadığına karar vermek bana düşmez" ifadeleriyle cevap verdi.

Uluslararası alanda güç kullanımının hayatın bir gerçeği olduğunu söyleyen Grossi, "İran'ın nükleer programına ilişkin durumun ne olduğu konusundaki değerlendirmemiz son derece net ve buna baştan itibaren raporlarda yer verildi" dedi.

Raporlarında İran'ın çok büyük ve iddialı bir nükleer programa sahip olduğunu ve ajansın sahip olması gereken erişime sahip olmadığının ifade ettiğini vurgulayan Grossi, "Aynı zamanda şunu da söyledim ve geçen yıl, Haziran ayındaki 12 günlük savaştan önce de söyledim; İran'da nükleer silah üretmek için yapılandırılmış bir program görmüyoruz. Ajansın değerlendirmesi budur" dedi.

"İRAN İLE İLETİŞİMİ TAMAMEN KAYBETMİŞ OLMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

İranlı temsilcilerle iletişimin devam edip etmediğine ilişkin bir soru alan UAEA Başkanı Grossi, "İran ile iletişimi tamamen kaybetmiş olmamız söz konusu değildir. Hayır, bu olmaz" şeklinde konuştu.

Rafael Grossi, "Elbette İran'la temas halindeyiz, ancak şu anda bu temas oldukça sınırlı. Geçen Ancak Perşembe'ye kadar çok yoğundu" dedi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, iletişim kurduğu taraflarda diplomasiye dönüş eğilimi görüp görmediği yönündeki bir soruya ise "Bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Başkan Trump ya da Dışişleri Bakanı Arakçi'nin açıklamalarını dinlerseniz, bir noktada diyalog kurulması gerekeceğine dair bir farkındalık olduğunu görebilirsiniz diye düşünüyorum" ifadeleriyle cevap verdi.

Grossi, "Talep edilmesi halinde yardımcı olmaya hazır olacağız" ifadelerini kullandı.