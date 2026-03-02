Rusya'dan Harkiv ve Donetsk hamlesi! Üç yerleşim yeri daha işgalci çizmeleri altında
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Ukrayna’nın doğu ve kuzeydoğu cephelerinde yeni ilerlemeler kaydettiğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede, Rus birliklerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda Harkiv ve Donetsk bölgelerinde toplam üç yerleşim biriminin daha kontrol altına alındığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Ukrayna'da 3 yerleşim yerinin Rus birliklerince ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Krugloye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Drobışevo ve Reznikovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
