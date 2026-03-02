  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Rusya'dan Harkiv ve Donetsk hamlesi! Üç yerleşim yeri daha işgalci çizmeleri altında
Gündem

Rusya'dan Harkiv ve Donetsk hamlesi! Üç yerleşim yeri daha işgalci çizmeleri altında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya'dan Harkiv ve Donetsk hamlesi! Üç yerleşim yeri daha işgalci çizmeleri altında

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Ukrayna’nın doğu ve kuzeydoğu cephelerinde yeni ilerlemeler kaydettiğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede, Rus birliklerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda Harkiv ve Donetsk bölgelerinde toplam üç yerleşim biriminin daha kontrol altına alındığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'da 3 yerleşim yerinin Rus birliklerince ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Krugloye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Drobışevo ve Reznikovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Dünya

Hamaney suikastına Rusya'nın tepkisi gecikmedi: Putin’den katil ABD-İsrail'in hain saldırılarına sert açıklama

Gündem

Rusya’nın Akkuyu sinsi planı mı? Müstafi Amiral Yaycı’dan tüyleri diken diken eden nükleer uyarısı!

Gündem

Tüm dünya İsrail ve İran’a odaklanmışken… Rusya'da geceyi aydınlatan saldırı: Yakıt terminalini yok ettiler

