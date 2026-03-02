Apple iPhone 17e’yi tanıttı: Uygun fiyatlı model 11 Mart’ta satışta

Apple, merakla beklenen büyük haftasına giriş yaparak yeni iPhone 17e modelini resmen duyurdu. Önceki model olan iPhone 16e’nin eleştirilen neredeyse tüm yönlerini ele alan bu yeni cihaz, 11 Mart tarihinde piyasaya sürülecek. Kullanıcılar 4 Mart Çarşamba gününden itibaren ön sipariş verebilecekler.

Yeni cihazın ekran özelliklerine bakıldığında, önceki modelle aynı olan 6.1 inçlik boyut ve 60Hz yenileme hızı karşımıza çıkıyor. Dinamik Ada dedikodularının aksine cihazda klasik çentik tasarımı kullanılmaya devam ediliyor. Ancak Apple’ın açıklamasına göre ekran, yeni Ceramic Shield 2 teknolojisi sayesinde artık çizilmelere karşı çok daha dayanıklı ve parlamayı azaltan bir yapıya sahip.

Telefonun en büyük güncellemeleri donanım tarafında kendini gösteriyor. Önceki modelde bulunmadığı için haklı olarak eleştirilen MagSafe ve Qi2 15W hızlı kablosuz şarj desteği artık bu cihazda mevcut. Bu manyetik sistem sayesinde cüzdan ve benzeri aksesuarlar cihazın arkasına kolayca tutturulabiliyor.

Apple ayrıca başlangıç depolama alanını iki katına çıkararak büyük bir adım attı. Ekonomik şartların ve flaş depolama sıkıntılarının yaşandığı bu dönemde, fiyat artışı yapılmadan 256GB depolama alanı sunulması kullanıcılara çok iyi bir fırsat yaratıyor. Telefona gücünü veren A19 çipi, orta segment bu cihaza amiral gemisi gücü kazandırıyor. Bu çip sayesinde iOS 26’nın Liquid Glass özelliği, 3 boyutlu oyunlar ve mobil video düzenleme gibi işlemler rahatlıkla yapılabiliyor ve gelecekteki güncellemeler güvence altına alınıyor.

Ancak bu çipte, iPhone 17’deki beş ve Pro modellerindeki altı çekirdeğin aksine dört adet GPU çekirdeği bulunuyor. İç donanımda ayrıca iPhone Air modelinde de tanıtılan ve 5G hızını iki katına çıkaran C1X modem yer alıyor. Bu modem aynı zamanda Mesajlar ve Acil SOS için uydu bağlantısı desteği sağlıyor.

Kamera tarafına bakıldığında cihazın arkasında 2x optik kalitede dijital yakınlaştırma sunan 48 megapiksellik tek bir lens bulunuyor. Ön tarafta ise serinin üst modellerindeki yatay ve dikey çekimleri algılayan yeni nesil 18 megapiksel sensör yerine, önceki nesille aynı olan 12 megapiksellik selfie kamerası kullanılmaya devam ediliyor.

Yeni cihaz; siyah, beyaz ve açık pembe renk seçenekleriyle sunulacak. 256GB sürüm 54.999 TL’den, 512GB sürüm ise 66.999 TL’den satılacak.