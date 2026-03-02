  • İSTANBUL
Avrupa'nın devinde işsizlik alarmı! Almanya'da 3 milyon sınırı bir kez daha aşıldı
Avrupa

Avrupa'nın devinde işsizlik alarmı! Almanya'da 3 milyon sınırı bir kez daha aşıldı

Almanya Federal İş Ajansı (BA) tarafından açıklanan şubat ayı verilerine göre, ülke ekonomisindeki durgunluk iş gücü piyasasını derinden etkilemeye devam ediyor. Şubat ayında işsiz sayısı, bir önceki aya göre 14 bin 670 kişilik sınırlı bir düşüş göstererek 3,07 milyon seviyesine gerilese de kritik 3 milyon eşiğinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, şubatta ocak ayına göre 14 bin 670 azalarak 3,07 milyon oldu.

Şubat 2025'e göre ise işsiz sayısı 80 bin 20 artış kaydetti.

 

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da şubatta 0,1 puan artarak yüzde 6,3'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, "Kış arasının sonuna gelinmesine rağmen iş gücü piyasası ivme kazanamıyor. İşsizlik rakamları neredeyse hiç değişmiyor ve 3 milyon sınırının üzerinde kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ülkede şirketlerin yeni iş gücü talebi de istikrarını korumakla birlikte düşük seviyelerde seyrediyor. Şubatta şirketlerin boş pozisyonları, bir önceki yılın aynı ayına göre sadece 1000 azalarak 638 bin oldu.

 

Kısa çalışma ödeneği ise mevcut piyasa koşullarında ikincil bir rol oynamaya devam ediyor. 1-23 Şubat tarihleri arasında ekonomik nedenlerle kısa çalışma başvurusunda bulunanların sayısı 35 bin olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da durgun ekonomik görünüm nedeniyle işsiz sayısının bu yıl da artmaya devam etmesi ve gelecek aylarda 3 milyon sınırının üzerinde kalması bekleniyor.

Eğitim ve çıraklık piyasasında hareketlilik sürerken, yapısal sorunlar dikkat çekiyor. Mevcut kayıtlı çıraklık pozisyonu sayısı, geçen yıla göre 52 bin azalarak 345 bine geriledi. Buna karşın başvuru yapan gençlerin sayısı 4 bin artışla 298 bine ulaştı.

Federal İş Ajansı, şirketlerin beklentileri ile adayların nitelikleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle çok sayıda gencin açık pozisyonlara rağmen işsiz kalma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

