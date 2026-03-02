  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Ankara'da iftar sofrasında diplomasi mesajı! Başkan Erdoğan "yangın büyümeden söndürülmeli" dedi
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK üyeleri, parti kurulları ve Ankara il teşkilatıyla bir araya geldiği iftar programında bölgedeki sıcak gelişmelere dair hayati uyarılarda bulundu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıları "Netanyahu'nun kışkırtması" olarak nitelendiren Erdoğan, bölgenin bir ateş çemberine sürüklenmemesi için sağduyu çağrısı yaptı.

Başkan Erdoğan MKYK Üyeleri, Parti Kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve İlçe Başkanları ile İftar programının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM İÇİN ÇABA GÖSTERDİK"

Ankara Teşkilatımız ile birlikte belediyelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bizim temel misyonumuz vatandaşımızla birlikte olmaktır. Eğer yaraları sarabiliyorsak, dertlere derman olabiliyorsak, milletimizin hayır duasını alabiliyorsak, bulunduğumuz makamın hakkını verebiliyoruz demektir.

Çıkar amaçlı suç örgütlerinin vizyonsuzluğuna bakarak hızımızı düşüremeyiz. Koşturmaya devam edeceğiz, daha fazla kalbe dokunmaya devam edeceğiz. 86 milyon vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz.

Filistin meselesi 80 yıldır kanamya devam ediyor. Katliamların ardından Gazzeli kardeşlerimiz hayata tutunmaya çalışıyor. Lübnan'daki istikrar ortamı tam olarak tesis edilemedi.

Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan geniş bölgemiz ardı arkası kesilmeyen krizlerle boğuşuyor. Tüm bunlara Cumartesi günü İran'a yapılan saldırılar eklendi. Çok sayıda İran'lı kardeşimiz hayatını kaybetti. İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Taraflar arasındaki tansiyonun daha fazla tırmanmaması için bölgedeki dost ve kardeş ülkelerle elimizden geleni yaptık. Diplomatik çözüm için çaba gösterdik.

"SAVAŞI DURDURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılması. Müdahale edilmezse ciddi neticeleri olacaktır. Yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor. Savaşı durdurmak için çalışıyoruz"

Kınıyoruz bile diyemiyor

Amerikayı kınıyoruz niye demiyorsunuz çokmu zor yahu.
