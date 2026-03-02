  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, bölgedeki çatışmalı sürece karşı Türkiye’nin hassasiyetini dile getirdi. ABD’nin tek taraflı müdahalelerle dünyayı uçuruma sürüklediği bir atmosferde Erdoğan, "kalıcı barış için diplomasi" şartını masaya koyarken; Rutte ise müttefik güvenliği için "360 derece bakış açısı" sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, NATO’nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgemizdeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü, Türkiye’nin zirveye layıkıyla ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Rutte de NATO olarak 360 derece bakış açısıyla müttefiklerin güvenliğinin teminine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

