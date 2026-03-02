Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda can pazarı! Dev TIR alev topuna döndü
Rize’nin Pazar ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Karadeniz Sahil Yolu Merdivenli köyü mevkiinde seyir halinde olan bir TIR, motor bölümünde çıkan arıza nedeniyle aniden alev aldı. Rize'den Artvin yönüne giden İ.Ş. yönetimindeki 31 KMD 81 plakalı aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı yol kenarına çekmeyi başardı.
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftadasında Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı oyuncular, Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe müsabakasının ardından ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Antalyaspor, 5 Mart Perşembe günkü karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.