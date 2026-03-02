  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!

Tıkanan lavabolar bu yöntemle artık geride kalacak.

#1
Foto - 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!

Evlerde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri olan lavabo tıkanıklığı, çoğu zaman boruların içinde biriken maddelerden kaynaklanıyor. Su akışı yavaşladığında birçok kişi ilk olarak karbonat ve sirke gibi klasik yöntemlere başvursada bu yöntem her tıkanıklık türünde etkili olmuyor. Peki lavabo tıkanıklığı için en etkili yöntemin başında ne geliyor?

#2
Foto - 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!

Evlerde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri olan lavabo tıkanıklığı, çoğu zaman boruların içinde biriken maddelerden kaynaklanıyor. Su akışı yavaşladığında birçok kişi ilk olarak karbonat ve sirke gibi klasik yöntemlere başvursada bu yöntem her tıkanıklık türünde etkili olmuyor. Peki lavabo tıkanıklığı için en etkili yöntemin başında ne geliyor?

#3
Foto - 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!

Mutfak ve banyo giderlerinde yaşanan tıkanıklıkların başında yemek artıklarının oluşturduğu yağ tabakası, sert suyun bıraktığı kireç tortuları ve saç ile sabun kalıntılarının birikmesi geliyor.

#4
Foto - 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!

Bu maddeler zamanla boru yüzeyine yapışarak suyun geçişini engelliyor. Uzmanlar, bu birikimlerin genellikle tek bir unsurdan değil, farklı maddelerin birleşiminden oluştuğunu vurguluyor.

#5
Foto - 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!

Bu nedenle yalnızca karbonat gibi tek başına alkali ürünler, bazı durumlarda yeterli olmuyor.

#6
Foto - 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!

Sitrik asit, kireç ve sertleşmiş yağ birikimlerini çözmede oldukça etkili bir organik asit.

#7
Foto - 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!

Boruların içindeki biyofilm tabakasını zayıflatıyor ve yağ kalıntılarının yüzeye tutunmasını zorlaştırıyor.

#8
Foto - 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!

Sıcak suyla birlikte kullanıldığında bu etki daha da belirgin hale geliyor. Sıcak su, kimyasal çözünmeyi hızlandırıyor ve sertleşmiş maddeleri yumuşatarak giderin açılmasını kolaylaştırıyor.

#9
Foto - 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!

Uzmanlar, basit ama etkili bir uygulama yöntemi öneriyor: -Gidere 2 yemek kaşığı sitrik asit dökün. -2–3 dakika bekleyin. -Ardından yaklaşık 1 litre kaynar suyu yavaşça dökün. -İşlem sonrası 10–15 dakika boyunca soğuk su akıtmayın.

#10
Foto - 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!

Gerekli görüldüğünde, bu işlem birkaç gün arayla tekrarlanabiliyor. Önleyici bakım için ise 1–2 haftada bir uygulanması yeterli oluyor. Sitrik asit, klorlu çamaşır suyu, güçlü lavabo açıcılar veya aşırı alkali ürünlerle karıştırılmamalı. Aksi halde tehlikeli gaz oluşabilir ve kimyasal etkinlik azalabilir.

#11
Foto - 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!

Suyun tamamen akmadığı, kötü kokunun uzun sürdüğü veya tıkanıklığın sık tekrar ettiği durumlarda, sorun mekanik olabilir ve profesyonel tesisat desteği gerekebilir.

#12
Foto - 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem!

Basit ve doğal yöntemler yüzeysel tıkanıklıkları giderebilirken, düzenli bakım boruların sorunsuz çalışmasını uzun süre sağlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
