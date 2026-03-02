ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması

  • İSTANBUL
Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

ABD ve İsrail, İran'ı vururken NATO ile Türkiye arasında sıcak bir temas kuruldu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

 

RUTTE'DEN AÇIKLAMA

Rutte, telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

İran ve bölgedeki güvenlik durumu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Rutte şu ifadeleri kullandı:

"Her ikimiz de NATO'nun güvenliğe yönelik 360 derecelik yaklaşımının önemine katılıyoruz ve her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı caydırmaya ve savunmaya her zaman hazır olduğumuz konusunda hemfikiriz."

