Keir Starmer'den net açıklama! ABD Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünü kullanıyor mu?

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Akrotiri Üssü’nün ABD’nin İran’a yönelik hava saldırılarında kullanılmadığını açıkladı. Starmer, İngiltere’nin saldırılara katılmama kararının arkasında olduğunu vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu’daki gerilimin tırmandığı bir dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz askeri üssüne ilişkin tartışmalara noktayı koydu.

 

“Kararımın arkasındayım”

Starmer, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. İngiltere'nin, aldığı karar doğrultusunda İsrail ve ABD tarafından yürütülen hava saldırılarında yer almadığını söyleyen Starmer, şu ifadeleri kullandı:

 

"Biz, müzakere yoluyla varılmış, İran'ın nükleer silah geliştirme arzusundan vazgeçtiği ve bölgede istikrarsızlaştırma adımlarına son verdiği bir anlaşmanın bölge için en iyisi olduğuna inanıyoruz. Tüm İngiliz hükümetlerinin uzun süredir sahip olduğu duruş budur. (ABD Başkanı Donald) Trump, hava saldırılarına katılmama kararımı doğru bulmadı. Benim görevim Britanya'nın ulusal çıkarlarını değerlendirmektir. Bunu yaptım ve kararımın arkasındayım."

 

Starmer, İran'ın İngiltere ve müttefiklerine yönelik tehdidinin görmezden gelinemeyeceğini belirtirken İran'a saldırmayan Körfez ülkelerinin binlerce dron ve füzeyle hedef alındığını dile getirdi.

 

“300 İngiliz personelin bulunduğu üs vuruldu”

Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e saldırmasını tansiyonu yükseltmeye yönelik bir adım olarak değerlendiren Starmer, "İran'ın adımları, silahlı kuvvetlerimiz için de risk oluşturuyor. Cumartesi günü, 300 İngiliz personelin bulunduğu Bahreyn'deki askeri üs vuruldu. Bazısı yüzlerce metre uzaklıktaydı." diye konuştu.

 

Starmer, GKRY'deki İngiliz üssü Akrotiri'nin (Ağrotur) hedef alınmasına da değinerek "Kıbrıs'taki üslerimizin ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını söylemek benim için çok önemli. Kıbrıs'taki dost ve müttefiklerimizin güvenliği de bizim için kritik öneme sahip. Kıbrıs'taki Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssüne yönelik saldırının bizim aldığımız bir karara cevap olarak yapılmadığını açıkça söylemeliyim. Değerlendirmelerimiz, söz konusu dronun bizim açıklamalarımızdan önce havalandığını gösteriyor." dedi.

 

“İran durmayacak”

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün İran'ı durdurmayacağını vurgulayan Starmer, "Hatta, sivillere yönelik yaklaşımları daha pervasız ve tehlikeli hale geliyor. Kasıtlı olarak askeri varlığımızı hedef almakla kalmıyorlar, ayrıca bölgede ekonomik hedefler üzerine de çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Starmer, İngiltere'nin buna cevap vermek zorunda olduğunu belirterek savunma amacıyla bölgedeki İngiliz jetlerinin havalandığını kaydetti.

Bu kapsamda Irak'ta İngiliz personelin bulunduğu bir üssü hedefleyen İran füze ve dronlarının engellendiğini söyleyen Starmer, "İran tehdidini durdurmanın tek yolu, füzeleri kaynağında, deposunda ya da fırlatma rampasında yok etmektir. ABD, İngiliz üslerini kısıtlı savunma amacımız doğrultusunda kullanmak istedi. Dün aldığımız kararla, bu çatışmada taraf olmayan bölge ülkelerini hedef alan İran roketlerini engellemek için bu talebi kabul ettik." dedi.

 

"Irak'taki hataları hepimiz hatırlıyoruz, hepimiz ders çıkardık." diyen Starmer, milletvekillerinin sorularına da yanıt verdi.

Starmer, İran'da rejimin değişme ihtimaline yönelik soruyu yanıtlayarak, "Hükümetimiz, rejim değişikliğinin havadan geleceğine inanmıyor." ifadelerini kullandı.

 

İngiltere'nin İran'a yönelik saldırılara katılması için yasal bir zeminin olması ve planın olması gerektiğinin altını çizen Starmer, "Askerimizin bir eylemde bulunması için güvenilir bir temele dayalı yasal bir zemin olduğuna emin değilsem bir karar veremem." değerlendirmesini yaptı.

 

Starmer, İran'ın geleceğiyle ilgili kararı İranlıların vermesi gerektiğine dikkati çekerek "Bizim görevimiz bölgede ve dünyada tansiyonu düşürmektir." diye konuştu.

