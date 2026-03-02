Zorba Trump’tan vahşet ilanı: İran’ı perişan ediyoruz, daha sert vuracağız

ABD ordusunun "dünyanın en büyüğü" olmasıyla övünen ve bu gücü masum bir coğrafyayı "yerle bir etmek" için kullandığını saklamayan Trump, operasyonun planlanandan hızlı ilerlediğini iddia etti. İran yönetimini "işsizlik kuyruğuna" benzeten ve devlet geleneğini aşağılayan ifadeler kullanan Trump, bölgedeki Arap ülkelerinin de savaşa dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonunun planlanandan hızlı ilerlediğini belirterek, "Büyük dalga yakında geliyor" dedi. İran’ın 49 üst düzey isminin öldürüldüğünü iddia eden Trump, Tahran yönetiminin bir "işsizlik kuyruğuna" döndüğünü ve ülkede kontrolün kaybolduğunu öne sürdü.

Trump, Ortadoğu'daki savaşın seyrine dair sansasyonel ifadeler kullandı. ABD ordusunun İran'ı "yerle bir ettiğini" savunan Trump, İran halkına "evde kalın, dışarısı güvenli değil" çağrısı yaptı. Operasyonun 4 hafta süreceğini öngördüğünü ancak şu an planın önünde olduklarını belirten Trump, İran'ın bölgedeki Arap ülkelerine (BAE, Katar, Kuveyt) saldırmasına şaşırdıklarını itiraf etti.

TRUMP’IN KAN DONDURAN İFADELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, mülakat sırasında saldırganlığı ve kibri şu sözlerle dışa vurdu:

"Büyük Dalga" Tehdidi: "Onları perişan ediyoruz. Bence işler çok iyi gidiyor. Onlara sert darbeler indirmeye henüz başlamadık bile, büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor."

Liderlik Tasfiyesi İddiası: "Kırk dokuz kişi... İnanılmaz bir grevdi. Hepsini aynı yerde toplayarak biraz kibirlendiler. Tespit edilemez olduklarını sandılar. Şu anda kimin önderlik ettiğini bile bilmiyorlar. Bu biraz işsizlik kuyruğuna benziyor."

Halkı Tehdit Eden "Yardım" Mesajı: "İran halkına yardım etmek istiyoruz, ancak şu anda herkesin evde kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil."

Nükleer Tesis Saldırıları: "Haziran 2025'te Gece Yarısı Çekiç'i gerçekleştirdik - bu çok önemliydi. Nükleer silaha sahip olmalarına bir ay kalmıştı. Oraya yeniden yapmayı düşündüler ama durum o kadar kötüydü ki, dağ neredeyse çökmüştü."