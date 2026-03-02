  • İSTANBUL
Tatlı su balığı solcular para saçtıkları Dubai'de mahsur kaldı: Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Pınar Kerimoğlu...

İslam'a "Arap düşmanlığı" üzerinden saldıran tatlı su balığı solcular, "tatil" adı altında para saçtıkları Arapların yapay şehri Dubai'de mahsur kaldı. Bu isimlerin başını isim başını hükümet karşıtı solcu Şevket Çoruh çekti.

İran, haydut ABD ile terörist İsrail'in saldırılarına misilleme yaptı. Tahran yönetimi; bölgede ABD üslerinin olduğu ülkeleri vurdu. 

Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suriye ve Irak, 3 gündür ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran tarafından hedef alınıyor.

Bölgede devam eden askeri hareketlilik nedeniyle hava sahaları geçici olarak kapatılırken, özellikle Körfez ülkelerinde sefer iptalleri yaşandı.,

 

Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur!

İslam'a "Arap düşmanlığı" üzerinden saldıran tatlı su balığı solcular, "tatil" adı altında para saçtıkları Arapların yapay şehri Dubai'de mahsur kaldı. Bu isimlerin başını isim başını hükümet karşıtı solcu Şevket Çoruh çekti.

ZamHaber'de yer alan habere göre, Çoruh Dubai'de mahsur kaldı. Çoruh'un iptal edilen uçuşlar nedeniyle Türkiye’ye dönemediği ileri sürülürken Şevket Çoruh'tan henüz bir açıklama gelmedi.

 

İlker Ayrık da Dubai'de mahsur kaldı

Türkiye'den kazandıkları milyonları havalara saçtıkları Dubai'de mahsur kalan isimler arasında İlker Ayrık da yer aldı.

Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem kendisinin hem de ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Türkiye'yi terk edip gittiği Dubai'de ağlayıp zırlıyor

Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşen modacı Pınar Kerimoğlu, İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne düşünce korku dolu anlar yaşadı.

Kerimoğlu, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dubai’de hiçbir yerde sığınak olduğunu düşünmüyorum. Yaşadıklarımı anlatamam. Allah herkese sabır versin. Asla uyuyamıyoruz" diyerek ağlayıp zırladı.

asker

birakin kalsinlar orada turkiye devletinin gucunu gorsunler

Kürşat

Başlarına balistik füze düşer İNŞAALLAH
