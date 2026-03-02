  • İSTANBUL
ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü

ABD’ye ait bir F-15 uçağı Kuveyt’te düştü. Pilot atlayarak kurtuldu.

ABD'ye ait bir F-15 uçağı Kuveyt'te düştü. Pilot atlayarak kurtuldu.

Kuveyt’te bir ABD askeri uçağının düştüğü bildirildi. Olay, bölgede artan askeri gerilim ve ABD üslerine yönelik saldırıların yaşandığı bir dönemde meydana geldi.

Pilotun paraşütle atlayarak sağ kurtulduğu bildiriliyor.

 

Olayın saldırı mı teknik arıza sebebiyle mi meydana geldiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölgede son günlerde İran ile ABD arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Kuveyt’teki askeri üsler de hedef alınan noktalar arasında yer almıştı. Kuveyt’te bulunan Ali el-Salem Hava Üssü daha önce füze saldırısına uğramıştı.

 

Kuveyt’teki ABD askeri varlığının merkezlerinden biri olan Ali el-Salem Hava Üssü, Washington’un Orta Doğu’daki en önemli ileri konuşlanma noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Üs, Kuveyt’in kuzeybatısında Irak sınırına yakın stratejik bir konumda bulunuyor.

ABD Hava Kuvvetleri’nin keşif, gözetleme ve hızlı müdahale operasyonları için ana merkezlerinden biri olarak kullanılıyor.

Körfez bölgesinde hava devriyeleri, lojistik destek ve muharip uçuşlar buradan yürütülüyor.

Üs, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) bölgesel operasyon ağının önemli bir parçası.

Irak, Suriye ve Basra Körfezi hava sahasına hızlı erişim sağlayan konumu nedeniyle “ileri operasyon üssü” statüsünde değerlendiriliyor.

Aynı zamanda tanker uçakları ve insansız hava araçları için yakıt ikmal ve koordinasyon merkezi işlevi görüyor.

 

