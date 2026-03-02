  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okullardaki ramazan etkinlikleri laikliğe aykırı mı? Bakan Tekin’den net cevap: Niye aykırı olsun Sanayide son dört yılın rekoru kırıldı! Bakan Kacır 2026 yılı için "yükseliş hızlanacak" dedi Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Çocuk tacizinden tutuklanmıştı! CHP’li Hasbi’nin mahkeme tarihi belli oldu OECD verileri açıklandı: Türkiye en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomi oldu Yunanistan’dan “savaş” kararı! İran'ın vurduğu bölgeye savaş uçağı ve fırkateyn gönderecek Barrot’tan kalleş saldırıya diplomatik rest! Fransa, ABD-İsrail zorbalığını BMGK’ya taşıdı Uraloğlu, duyurdu: Uçuş iptalleri uzatıldı Katar'a İHA saldırısı AB’den skandal ‘çözüm’ önerisi: Katliama sessiz kal, silahlardan vazgeç
Yerel Bebeğinin doğduğu gün yakalandı!
Yerel

Bebeğinin doğduğu gün yakalandı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bebeğinin doğduğu gün yakalandı!

Aydın’da hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki Erdem Taşyapı, çocuğunun dünyaya geldiği gün polis tarafından yakalandı.

Aydın’da firari hükümlü olarak aranan 18 yaşındaki Erdem Taşyapı, ilk kez baba olduğu gün yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Erdem Taşyapı, Orta Mahalledeki evine geldiği sırada, çevrede önlem alan polis ekipleri tarafından yakalandı. Taşyapı, bugün 'Meral' ismini verdikleri kızının dünyaya geldiğini belirtip, cezaevine gitmeden önce bebeğini görmek istediğini söyledi. Polis ekipleri, Taşyapı'nın bu isteğini geri çevirmeyip, çocuğunu görmesine izin verdi.

 

Sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden çıkışta gazetecilerin "Çocuğunun doğduğu gün cezaevine gidiyorsun neler düşünüyorsun" sorusuna Taşyapı, "Kötü bir duygu. Çocuğumu gördüm. Polis memuru abilerim yardımcı oldu. Allah razı olsun kendilerinden. Geçmişimiz kötü olabilir ama baba olduk bundan sonra düzeleceğiz" dedi. Taşyapı, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kuyumcuda forkliftli hırsızlık
Kuyumcuda forkliftli hırsızlık

Gündem

Kuyumcuda forkliftli hırsızlık

Samsun'da hırsızlık zanlısı firariye polis kıskıvrak!
Samsun'da hırsızlık zanlısı firariye polis kıskıvrak!

Yerel

Samsun'da hırsızlık zanlısı firariye polis kıskıvrak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23