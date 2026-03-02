  • İSTANBUL
Spor
Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı!

Trendyol Süper Lig'in kritik virajında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

#1
Foto - Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı!

Lider Galatasaray ile puan farkının 4'e çıkmasının ardından, eski efsane kaptan ve spor yorumcusu Ümit Özat'tan Domenico Tedesco hakkında olay yaratacak bir iddia geldi. Özat, İtalyan teknik adamın takımdan ayrılmak istediğini ve Avrupa'dan talipleri olduğunu iddia ederek camiayı şoke etti.

#2
Foto - Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı!

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a takılarak şampiyonluk yarışında adeta saç baş yoldu.

#3
Foto - Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı!

90+6'da direkten dönen topla birlikte 2-2 sona eren maçın ardından Sarı-Lacivertli camiada eleştiri okları teknik direktör Domenico Tedesco'ya çevrilirken, asıl bomba eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Özat'tan geldi.

#4
Foto - Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı!

Fenerbahçe'nin sahadaki oyununu ve Tedesco'nun oyuncu tercihlerini sert bir dille eleştiren Ümit Özat, canlı yayında akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya attı. İtalyan hocanın saha kenarındaki vücut dilinin ve aldığı kararların tamamen bir "ayrılık" sinyali olduğunu savunan Özat, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı!

"Bu adam gitmek istemiyorsa, ben gerçekten hiçbir şey bilmiyorum! Sahadaki o ruh haline, takımın reaksiyonsuzluğuna bir bakın. Bak ben Tedesco ile ilgili çok net söylüyorum; 'Gitmek istemiyorsa hiçbir şey bilmiyorum.' Bu kadar açık!"

#6
Foto - Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı!

Ümit Özat'ın açıklamaları sadece Tedesco'nun mutsuzluğuyla sınırlı kalmadı. Başarılı çalıştırıcının aklının başka bir yerde olduğunu iddia eden tecrübeli futbol adamı, sözlerini şöyle noktaladı: "Zaten duyduğuma göre Avrupa'dan onu isteyenler, takip eden kulüpler varmış! Belli ki aklı orada."

#7
Foto - Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı!

Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de, Ümit Özat'ın bu olay iddiaları sonrası yönetimin ve Domenico Tedesco'nun nasıl bir adım atacağı, İtalyan hocanın takımdaki geleceğinin ne olacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

