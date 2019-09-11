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Tarım ve Orman Şurası için 10 bine yakın görüş iletildi

Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtımının yapıldığı 17 Temmuz'dan bu yana bakanlık internet sayfasında yer alan "Görüşünü Bildir" platformuna 9 bin 324 kişi görüş ve önerilerini iletti- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mesaj iletenler arasında Danimarka'da yaşayan ve Türkiye'ye kesin dönüş yaparak şuraya katılmak istediğini belirten Muhammed Güzel'i şura için Ankara'ya davet edecek

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:54
Tarım ve Orman Şurası için 10 bine yakın görüş iletildi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtımının yapıldığı 17 Temmuz'dan bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı internet sayfasında yer alan "Görüşünü Bildir" platformuna, 9 bin 324 kişinin görüş ve önerilerini ilettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 yılın ardından ekim ayında yapılacak 3'üncü Tarım ve Orman Şurası için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Şura çerçevesinde oluşturulan ve bin 611 katılımcıdan oluşan 21 çalışma grubunun, tarım ve ormanın 25 yılına yön verecek raporları hazırlama aşamasında sona yaklaşıldığı ifade edilen açıklamada, ekim ayında yapılması planlanan organizasyon sürecinde, bakanlık internet sayfasında yer alan "Görüşünü Bildir" platformuna Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 1,6 milyon çiftçiyle sektörün tüm paydaşlarından öneriler geldiği kaydedildi.

Açıklamada, gelen önerilerin çalışma gruplarında değerlendirmeye alındığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Danimarka'dan görüşlerini ileten, hatta şuraya katılmak istediğini dile getiren Muhammed Güzel de fikirlerini paylaşan vatandaşlarımızdan biri. Danimarka'da yaşayan ancak Türkiye'ye kesin dönüş yapmayı planladığını belirten Güzel, şura toplantısına katılmak istediğini dile getirdi ve önerilerini de sundu. Şura sürecini ve talepleri yakından takip eden Bakanımız Bekir Pakdemirli de Muhammed Güzel adlı vatandaşımızı şura için Ankara'ya davet edecek."

- Ekim ayında kararlar açıklanacak

Çalışmalara katkı sağlamak isteyen çiftçiler ile yaratıcı fikir önerisinde bulunan pek çok vatandaşın Bakanlığa ulaştığı vurgulanan açıklamada, iletilerde, devletin verdiği destekler sonucu tarım faaliyetlerinde yüksek verim elde edip tasarruf sağlayan üreticilerin de görüşlerinin olduğu kaydedildi.

Şura tanıtımının yapıldığı 17 Temmuz'dan bu yana "Görüşünü Bildir" platformuna, 9 bin 324 kişinin görüşünü ilettiği belirtilen açıklamada, hazırlık çalışmalarının ekime kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, değerlendirmeler sonunda alınacak kararların, ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:54
  1. Bekir Pakdemirli
  2. III. Tarım Orman Şurası
  3. Muhammed Güzel
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı

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