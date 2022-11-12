Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu! İşte Türkiye'nin yeni tarım politikası

Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla Yozgat’ta gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Yozgat Valisi Ziya Polat’ın yaptığı toplantıda Bakan Kirişci, sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Burada konuşan Bakan Kirişci, tarımda üreticileri ne ekmeleri konusunda yönlendireceklerini söyleyerek, “Bunu hep anlatıyorum, akılda kalsın diye. Şu anda bir tarlanız var. O tarlaya bir bina yapmak istediğinizde bir yığın kuruldan izin almak durumundasınız. Ama aynı tarlayı istediğinizi yere ekip istediğinizi dikebiliyorsunuz, kimseye sormadan. Değerli arkadaşlar öyle bir tarım olmaz, böyle bir tarım ülkesi olmaz. Bu Yozgat'ta da diğer şehirlerimize de asla ve kata yakışmaz. Biz burada mutlak suretle üreticilerimizi üretimle ilgili planlama konusunda yönlendireceğiz. Onlara orada toprak, iklim, su oranı, sanayisi, bütün altyapısı üstyapısıyla bunları dikkate alarak bir yönlendirmede bulunacağız ve üreticimizin ne ekeceğini artık biz devlet olarak karar vereceğiz. Efendim bizim gelirimiz düşebilir doğru bazı ürünler var ki size az kazandırabilir. Ama burada geliri de belirli bir düzeyde garanti altına alan TARSİM’in yeni bir uygulaması var. Gelir Koruma Poliçesi, poliçe şu anda Konya'nın bütün ilçelerinde uygulanıyor. 2023'ten itibaren de tüm Türkiye'de uygulanacak. Biz burada sigorta priminin %60’ını kamu olarak biz karşılıyoruz üreticimizde yüzde 40’lık bir kısmını inşallah kendisi karşılayarak böyle bir geliri garanti altına almış olacağız. O nedenle bizim bakanlık olarak hele şu Türkiye 100 yılı bağlamında tarım ve orman dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu 100 yılın adeta ana eksenini oluşturacak, omurgasını oluşturacak. Yani ben tarımsız bir 100 yıl veyahut da ormansız bir 100 yıl düşünemiyorum. Kimsenin de bunu düşünme şansı yok. Buradan hareketle bizim mutlak suretle üreticiler olarak hükümetin yaptıklarını dikkate almamız ve buna uygun şimdiden kendimizi hazırlamamız gerekiyor.” dedi.