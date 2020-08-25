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Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Adana'daki orman yangınını havadan inceledi
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Adana'daki orman yangınını havadan inceledi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 09:32:28 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Adana'daki orman yangınını havadan inceledi

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını alanını helikopterle havadan inceledi.

Pakdemirli, önceki gün Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına yönelik kontrol altına alma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Sabah saatlerinde sürdürülen çalışmaları helikopterle denetleyen Pakdemirli, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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