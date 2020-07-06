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Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Gelibolu'daki orman yangını) Orman Genel Müdürümüz bölgeye intikal etti. Çalışmalar sürüyor. Tüm ekiplerimiz orada. Helikopter filomuzun çok önemli bir kısmı orada. Yangına şu an 20 helikopter, 2 tane amfibik uçak

Yeniakit Publisher
2020-07-06 17:15:58 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Gelibolu'daki orman yangını) Orman Genel Müdürümüz bölgeye intikal etti. Çalışmalar sürüyor. Tüm ekiplerimiz orada. Helikopter filomuzun çok önemli bir kısmı orada. Yangına şu an 20 helikopter, 2 tane amfibik uçak
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