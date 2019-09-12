Tarım ve hayvancılık yapılan alanlar aralıksız ilaçlanıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılık yapılan alanlarda, özellikle ahırlarda sürekli ilaçlama yaparak, hayvansal ve bitkisel atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin ve sinek üremesinin önüne geçiyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sivrisinek, karasinek, larva ve uçkunlara karşı mücadelenin yanı sıra hamamböceği, kene ve haşerelere karşı da Mersin’in kırsal mahallelerinde tarım ve hayvancılık yapılan alanlarda ilaçlama yapıyor. 23 personelden oluşan 7 ekip ile 7 holder-atomizör ve 7 el dumanlaması ile ilaçlama çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sinekle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları içerisinde yer alan kırsal alanlarda; göletler, havuzlar, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, su varilleri, eski otomobil lastikleri, fosseptikler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar, çöp konteynerleri gibi vektörlerin üreme alanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ürünler ve yöntemlerle larva ve uçkunla mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor.

“Sineksiz bir yaşantımız var”

Çalışmaları değerlendiren Toroslar ilçesi Hamzabeyli Mahallesi Muhtarı Sencer Erdoğan, mahallelerinde ağırlıklı olarak çiftlikler ve ahırlar olduğunu ifade ederek, “Buralarda sinekler ve böcekler yoğunlukta olduğu için Mersin Büyükşehir Belediyemizin kırsal alanlarda yapmış olduğu ilaçlamaya teşekkür ediyoruz. Sineksiz bir yaşantımız var. Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz. Daire başkanlarımıza, müdürlerimize eksiklerimizi söylediğimiz zaman gelip eksiklerimizi gideriyor” dedi.

Çavak Mahallesi sakinlerinden İsmail Başpınar da ilaçlama çalışmalarından çok memnun olduğunu dile getirerek, son 4 aydır düzenli olarak ilaçlama yapıldığını söyledi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin 10 günde bir ahırların etrafında günlük ilaçlamaya ek olarak ilaçlama yaptığına dikkat çeken Başpınar, “Ahırların kenarlarını, açık alanlardaki su birikintilerini ilaçlıyorlar. Bizim köylülerimizden ve başka köylerin sakinlerinden duyuyoruz; bahçe yollarımız yapılıyor. 10-15 yıldır bahçelerimize gidemiyorduk. 4 aydan bu yana insanlar hayır duası ediyor. Başkanımızın talimatı ile kepçe, greyder ve dozer, 1 hafta bir köyde, 1 hafta diğer köyde. Allah razı olsun bahçelerimize gider olduk. Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hizmetlerin devamını istiyoruz” diye konuştu.