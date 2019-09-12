0553 313 94 23

Tarım ve hayvancılık yapılan alanlar aralıksız ilaçlanıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılık yapılan alanlarda, özellikle ahırlarda sürekli ilaçlama yaparak, hayvansal ve bitkisel atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin ve sinek üremesinin önüne geçiyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:03
Tarım ve hayvancılık yapılan alanlar aralıksız ilaçlanıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılık yapılan alanlarda, özellikle ahırlarda sürekli ilaçlama yaparak, hayvansal ve bitkisel atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin ve sinek üremesinin önüne geçiyor.


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sivrisinek, karasinek, larva ve uçkunlara karşı mücadelenin yanı sıra hamamböceği, kene ve haşerelere karşı da Mersin’in kırsal mahallelerinde tarım ve hayvancılık yapılan alanlarda ilaçlama yapıyor. 23 personelden oluşan 7 ekip ile 7 holder-atomizör ve 7 el dumanlaması ile ilaçlama çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sinekle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları içerisinde yer alan kırsal alanlarda; göletler, havuzlar, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, su varilleri, eski otomobil lastikleri, fosseptikler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar, çöp konteynerleri gibi vektörlerin üreme alanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ürünler ve yöntemlerle larva ve uçkunla mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor.



“Sineksiz bir yaşantımız var”


Çalışmaları değerlendiren Toroslar ilçesi Hamzabeyli Mahallesi Muhtarı Sencer Erdoğan, mahallelerinde ağırlıklı olarak çiftlikler ve ahırlar olduğunu ifade ederek, “Buralarda sinekler ve böcekler yoğunlukta olduğu için Mersin Büyükşehir Belediyemizin kırsal alanlarda yapmış olduğu ilaçlamaya teşekkür ediyoruz. Sineksiz bir yaşantımız var. Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz. Daire başkanlarımıza, müdürlerimize eksiklerimizi söylediğimiz zaman gelip eksiklerimizi gideriyor” dedi.


Çavak Mahallesi sakinlerinden İsmail Başpınar da ilaçlama çalışmalarından çok memnun olduğunu dile getirerek, son 4 aydır düzenli olarak ilaçlama yapıldığını söyledi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin 10 günde bir ahırların etrafında günlük ilaçlamaya ek olarak ilaçlama yaptığına dikkat çeken Başpınar, “Ahırların kenarlarını, açık alanlardaki su birikintilerini ilaçlıyorlar. Bizim köylülerimizden ve başka köylerin sakinlerinden duyuyoruz; bahçe yollarımız yapılıyor. 10-15 yıldır bahçelerimize gidemiyorduk. 4 aydan bu yana insanlar hayır duası ediyor. Başkanımızın talimatı ile kepçe, greyder ve dozer, 1 hafta bir köyde, 1 hafta diğer köyde. Allah razı olsun bahçelerimize gider olduk. Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hizmetlerin devamını istiyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:03
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
    1. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
    2. TAV’dan girişimcilere tanıtım desteği
    3. Sınırda helikopter hareketliliği
    4. Saksıda kaçak silah
    5. İmamoğlu'na Ahmet Türk tepkisi!..
    6. ’Gül Biberi’ tezgâhların gözdesi
    7. İsrail güçleri gece baskınlarında 11..
    8. TEKNOFEST’te son 5 gün
    9. 11 yaşındaki milli sporcu 7 yıla 38..
    10. Lazeric Jones, Galatasaray Doğa..
    11. Turkcell temettü ödemesini tek seferde..
    12. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81..
    13. Altay, galibiyete odaklandı
    14. Ahlat’ta yabancı uyruklu kaçak..
    15. Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya hiçbir..
    16. SOCAR Türkiye’de üst düzey atama
    17. Endonezya'nın ilham figürü: Baharuddin..
    18. Girne patlama sonrası görüntülendi
    19. Başkan Soyer’den sinema sektörüne iki..
    20. "Institut du Bosphore 10. Yıllık..
    21. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81..
    22. Galatasaray HDI Sigorta'da hazırlıklar..
    23. Didim’de 41 düzensiz göçmen yakalandı
    24. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak..
    25. İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte,..
    26. Genç cimnastikçilerin hedefi 2020 Tokyo
    27. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7..
    28. Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförünün..
    29. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi..
    30. ’Kazandıran’ kampanya
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı