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Ekonomi

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü Aksal’dan üretim çağrısı

Türkiye’deki çeltik üretiminin yüzde 44’ünün gerçekleştiği Edirne’nin Türkiye genelinde tarımda çok önemli potansiyele sahip olduğunu belirten ve tarımsal üretime devam edilmesi çağrısında bulunan AK Parti Edirne Milletvekili MKYK Üyesi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü Fatma Aksal, gıdaya talebin çok artacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:52:30 -
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü Aksal’dan üretim çağrısı

Türkiye’deki çeltik üretiminin yüzde 44’ünün gerçekleştiği Edirne’nin Türkiye genelinde tarımda çok önemli potansiyele sahip olduğunu belirten ve tarımsal üretime devam edilmesi çağrısında bulunan AK Parti Edirne Milletvekili MKYK Üyesi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü Fatma Aksal, gıdaya talebin çok artacağını ifade etti.


Türkiye’de herkese yetecek kadar gıda stoğunun bulunduğunu vurgulayan Aksal, ilerleyen dönemde gıdaya talebin artacağını belirterek, çiftçilerin üretime devam etmesi gerektiğini ifade etti. Birçok ülkede tarımsal üretimin durduğunu belirten Aksal, “çiftçilerimize sesleniyorum, nerede nasıl satacağım diye endişeniz olmasın. Biz size söz veriyoruz ürününüz tarlada kalmayacak” dedi.



"Çiftçi kredileri 6 ay ertelendi"


Aynı zamanda TBMM’de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü olan Fatma Aksal, çiftçilerin Mayıs ve Haziran ayları kredi ödemelerini faizsiz olarak 6 ay ertelendiğinin altını çizerek, “Destek ödemelerini yapıyoruz. Çiftçilerimiz üretmeye devam etsinler. Eğer kredilerini ödeyemiyorlarsa mücbir sebep sayılacak kesinlikle kötü kredi notu olarak yazılmayacak” açıklamasında bulundu.

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